CAMPBELL, California--(BUSINESS WIRE)--Tigo Energy, Inc., leader mondiale nella Flex MLPE (Module Level Power Electronics) per il settore dell’energia solare, ha raggiunto un accordo con Altenergy Power Systems (“APsystems”) per la composizione amichevole di una causa per violazione da parte di APsystems dei diritti di proprietà intellettuale di Tigo. Nell’ambito di detto accordo, APsystems ha ottenuto una licenza per l’uso della tecnologia di arresto rapido di Tigo.

“ In ultima analisi, riteniamo che questo accordo costituisca una vittoria per tutti i clienti del settore fotovoltaico, ovunque si trovino” ha dichiarato Zvi Alon, Amministratore delegato e Presidente del Consiglio di amministrazione di Tigo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.