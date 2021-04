SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Visa Inc. (NYSE: V), leader mondiale nel settore dei pagamenti digitali, e Airbnb (NASDAQ: ABNB), importante mercato online nel settore dell’ospitalità e delle esperienze di viaggio, hanno annunciato oggi che i proprietari di alloggi di Airbnb in determinati mercati potranno accedere più rapidamente ai propri utili. Attraverso l’utilizzo da parte di Airbnb di Visa Direct[1], la piattaforma di pagamento in tempo reale da debitore a creditore (push) di Visa[2], i proprietari di alloggi avranno la possibilità di trasferire denaro da Airbnb a un conto bancario associato a una carta di debito Visa idonea.

“Consentire alle persone di accedere in tempo reale ai propri guadagni è uno strumento potente per supportare le comunità e la ripresa dell’economia globale”, ha dichiarato Ruben Salazar, vicepresidente senior e responsabile globale di Visa Direct.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.