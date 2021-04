La Razer Card à LED d’IDEMIA et de Razer Fintech est récompensée par un prix d’excellence technologique pour les cartes bancaires FinTech

SINGAPOUR--(BUSINESS WIRE)--Razer Fintech et IDEMIA viennent de décrocher le prix de l’excellence technologique des cartes bancaires FinTech décerné par la Singapore Business Review (SBR) grâce à leur Razer Card à LED, une grande première à Singapour. Cette carte physique prépayée, qui permet d’effectuer des paiements chez tous les commerçants compatibles VISA, est reliée à la plateforme d’e-portefeuille de Razer Fintech afin d’autoriser également des paiements virtuels simplifiés.

La Razer Card, destinée à l’e-portefeuille de la clientèle gaming, absorbe l’énergie du terminal de paiement électronique (TPE) lorsqu’elle est posée dessus, alimentant la LED intégrée dans la carte, ce qui lui permet de s’éclairer plusieurs secondes lors de la réalisation du paiement, rendant obsolète la carte à pile classique.

Chaque carte est liée à l’application mobile Razer Pay du client et peut être utilisée pour effectuer des paiements sans contact sur des TPE, le montant correspondant étant ensuite déduit du solde du e-portefeuille.

« IDEMIA se positionne sur la qualité et l’innovation, comme en témoigne notre capacité à créer des produits et solutions uniques en leur genre, imaginés sur mesure pour répondre aux caractéristiques et aux besoins spécifiques de nos clients. Razer Fintech se caractérise par l’innovation et l’excellence, dans l’écosystème du gaming comme sur le marché en plein essor des FinTech, et nous avons donc collaboré étroitement afin de proposer aux clients de Razer une solution de paiement originale et attractive, leur permettant de se démarquer des autres utilisateurs d’e-portefeuille en termes de statut et de technologie », déclare Romain Zanolo, Directeur général Asie-Pacifique (APAC) pour les activités Institutions financières chez IDEMIA.

Dans le cadre de son déploiement initial, la Razer Card a été délivrée à 1 337 bêta-testeurs triés sur le volet entre octobre 2020 et janvier 2021. À l’instar des autres cartes IDEMIA, la carte Razer Pay intègre également des technologies avancées de transaction avec et sans contact, pour des paiements toujours plus pratiques. Elle respecte également tous les critères habituels d’une carte bancaire, notamment les spécifications et dispositions ISO, la conformité avec les puces EMV et l’inclusion d’une bande magnétique classique.

« Nombre de nos utilisateurs se trouvent dans le segment gaming premium : ils ont un niveau d’exigence élevé et refusent de transiger sur l’excellence des produits et des solutions. C’est exactement ce que la Razer Card leur offre, et les retours sur cette carte sont d’ailleurs extrêmement positifs jusqu’à présent. IDEMIA est une référence incontournable en matière de fabrication et de sécurité des cartes. Grâce à ces technologies, nous proposons à nos clients les plus exigeants un produit grâce auquel ils vont pouvoir encore mieux profiter de nos services financiers, tant sur le fond que sur la forme », déclare Lee Li Meng, PDG de Razer Fintech.

À propos d’IDEMIA

IDEMIA, the global leader in Augmented Identity, provides a trusted environment enabling citizens and consumers alike to perform their daily critical activities (such as pay, connect and travel), in the physical as well as digital space.

Securing our identity has become mission critical in the world we live in today. By standing for Augmented Identity, an identity that ensures privacy and trust and guarantees secure, authenticated and verifiable transactions, we reinvent the way we think, produce, use and protect one of our greatest assets – our identity – whether for individuals or for objects, whenever and wherever security matters. We provide Augmented Identity for international clients from Financial, Telecom, Identity, Public Security and IoT sectors. With close to 15,000 employees around the world, IDEMIA serves clients in 180 countries.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.idemia.com / Et suivez-nous @IdemiaGroup sur Twitter

À propos de Razer Fintech

Filiale de Razer Inc (1337 : Hong Kong), principale marque mondiale de lifestyle pour les joueurs, axée sur les jeunes et les millennials, Razer Fintech propose des services de technologies financières. Créée en avril 2018, Razer Fintech est désormais l’un des plus importants réseaux de paiement numérique O2O (offline to online) sur les marchés émergents et a déjà traité des transactions pour un montant total de plusieurs milliards de dollars. Razer Fintech possède deux lignes de métier, Razer Merchant Services (« RMS ») et Razer Pay.

Razer Merchant Services est une solution B2B (business-to-business) de premier plan, qui comprend :

RMS Online, passerelle de traitement des paiements par carte compatible avec les réseaux mondiaux de cartes et plus de 110 modes de paiement, au service des paiements en ligne de prestigieuses plateformes internationales de vente en Asie du Sud-Est ; et

RMS Offline, plus important réseau de paiement hors ligne en Asie du Sud-Est, accepté dans plus d’un million d’établissements agréés dans la région. RMS Offline propose également des services en point de vente (règlement de factures, recharges téléphoniques et Internet, etc.), des services de paiement en espèces (recharge de compte Razer Pay, règlement d’achats en ligne, etc.), la distribution de cartes avec activation en point de vente tiers (POSA), ainsi que des services d’acquisition destinés aux commerçants pour Razer Pay et d’autres e-portefeuilles tiers.

Razer Pay est une solution B2C (business-to-consumer) constituée d’un e-portefeuille polyvalent offrant de très nombreuses possibilités d’utilisation, principalement destinées aux jeunes et aux millennials.