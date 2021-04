WINDTRE lança marca digital inovadora com software MATRIXX

FOSTER CITY, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A MATRIXX Software, uma líder global em monetização 5G para a indústria de comunicações, anunciou hoje que estendeu sua parceria com a WINDTRE da Itália para impulsionar sua marca digital móvel, Very Mobile. Como a primeira no mercado na Itália com um serviço móvel baseado em aplicativo, a Very Mobile usou a agilidade e a flexibilidade oferecidas pela MATRIXX para abrir o mercado. Beneficiando-se do forte crescimento no lançamento, a Very Mobile é uma das marcas de celular de crescimento mais rápido do país. MATRIXX e WINDTRE concluíram recentemente uma extensão de sete anos de sua parceria.

“Para que a Very Mobile cumprisse sua missão e revolucionasse o mercado, tínhamos que fazer melhor do que apenas oferecer preços simples e uma ótima experiência ao cliente no primeiro dia”, disse Benoit Hanssen, diretor de Tecnologia da WINDTRE. “À medida que abraçamos o futuro dos serviços móveis e da experiência do cliente, precisamos de uma parceira de monetização com um produto desenvolvido para comércio moderno e capacitação digital. A MATRIXX é essa parceira.”

Lançada oficialmente em fevereiro de 2020, Very Mobile é a marca verdadeiramente omnicanal da WINDTRE; quer o cliente se inscreva por meio do e-SIM ou de um canal de varejo tradicional, o serviço movido por aplicativo oferece uma experiência de cliente consistentemente simples e rica em todos os pontos de contato. Os recursos líderes de mercado da Very Mobile incluem suporte em todo o ciclo de vida do cliente, incluindo e-SIM, integração totalmente digital e atendimento ao cliente, recarga automática, função de reinicialização de pacote e recargas com 1 clique.

“Estamos orgulhosos de ser o parceiro de monetização que impulsiona a oferta disruptiva do mercado da Very Mobile”, disse Glo Gordon, diretor executivo da MATRIXX. “Testemunhar como a equipe alavancou nossa solução em primeiro lugar no produto para oferecer experiências flexíveis e em tempo real é um poderoso lembrete do que é possível quando um provedor de serviços abraça as possibilidades do digital.”

Como o mecanismo de monetização no coração do novo stack digital da Very Mobile, o MATRIXX Digital Commerce permite que os clientes tenham total visibilidade de seus saldos de contas, serviços e gastos em todos os momentos. Construído com um design API primeiro, o MATRIXX capacitou o Very Mobile a simplificar sua infraestrutura de tecnologia para reduzir a complexidade e os custos. Como uma solução nativa em nuvem líder do setor, o MATRIXX Digital Commerce está pronto para 5G para dar suporte a casos de uso de cobrança emergentes, como jogos aprimorados e experiências de V/R que virão para clientes digitalmente experientes, Very Mobile.

Sobre a MATRIXX Software

A MATRIXX Software é líder global em monetização 5G para a indústria de comunicações. Atendendo a muitos dos maiores grupos de operadoras do mundo, operadoras regionais e provedores de serviços digitais emergentes, a MATRIXX oferece uma solução de comércio digital nativa em nuvem que permite agilidade comercial e operacional incomparável. Unificando TI e redes, a MATRIXX oferece um sistema de cobrança convergente (CCS) de nível de rede, permitindo o hiperescalonamento eficiente da infraestrutura para oferecer suporte a serviços ao consumidor, atacado e mercados corporativos. Por meio de seu compromisso implacável com a excelência do produto e o sucesso do cliente, a MATRIXX capacita as empresas a aproveitar os ativos de rede e a agilidade dos negócios para ter sucesso em escala da web.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.