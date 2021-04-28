dotdigital與Adobe合作，加強所有接觸點的顧客參與

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--一流的行銷自動化和顧客參與平臺dotdigital今天宣佈，在長期合作關係的基礎上，該公司繼續擔任Adobe Exchange合作夥伴計畫的「高級合作夥伴」。

作為Adobe的行銷自動化合作夥伴，dotdigital將繼續投資Magento Commerce。dotdigital和Adobe之間的合作支撐了在整個線上購物旅程中加強全通路顧客參與的共同承諾。

2013年8月，dotdigital首次與Magento合作，並於2015年成為電子郵件行銷的高級技術合作夥伴，幫助零售商和品牌增加消費者互動，並推動長期忠誠度和顧客終身價值(CLV)。2017年12月，dotdigital是第一批作為供應商配套擴充程式而直接實施到Magento核心代碼庫的合作夥伴之一，並且憑藉自身為電商和行銷團隊創造的整合式無縫用戶體驗，而成為商戶和合作夥伴的首選。

2020年，dotdigital和Adobe進一步強化兩者結合的商業能力，推出即時聊天功能，這在新冠肺炎疫情期間成為全通路業務的關鍵客戶服務功能，因為疫情封鎖導致實體店停業，對電商的需求激增。進入2021年，dotdigital現在利用其全通路行銷自動化解決方案，為超過750家Magento商戶提供支援，其中包括Tile Giant、Perricone MD和Hobby King。

這種持續的關係讓兩家數位商業領導企業聯手，繼續履行在各個接觸點加強全通路顧客參與的使命。提高各個接觸點的購物者參與度使零售商不僅可改善顧客體驗，還能顯著提高企業績效。

dotdigital和Magento Commerce的結合為電商和行銷團隊提供強大、創新且易於使用的技術，幫助他們更智慧地向購物者行銷。

它還協助零售商更有效地區隔自己的資料，利用漂亮的電子郵件和經過最佳化的登陸頁面來輕鬆建立和運行全通路自動化推廣活動。dotdigital允許創建各種資料來源的進階區隔數據，包括人口組成、事務內容和地理區域等，從而透過個人化活動來推動更高的參與度。它還允許零售商利用針對性的自動化「放棄購物車」、重新參與和忠誠度計畫來增加營收。

2021年2月，作為Magento 2.4.2版本的一部分，dotdigital為Magento Commerce推出交易簡訊功能。這讓商戶可以在手持裝置上以自動化、個人化的方式直接與顧客互動，無論是顧客剛購買商品或是為他們提供送貨更新資訊。

dotdigital集團創辦人兼總裁Tink Taylor表示：「2021年，我們與Adobe繼續履行聯合承諾，以提供一流的行銷自動化解決方案，在為消費者提供無縫的購物旅程的同時，也為商戶增加價值。我們期待加強聯合解決方案在顧客群中的整合，以便讓更多在我們的平臺上運行的商戶能受益於顧客參與產品方案帶來的業務成長。」

dotdigital執行長Milan Patel補充道：「作為2015年11月成為Magento首批高級合作夥伴的公司之一，我們欣然宣布成為Adobe Exchange合作夥伴計畫的高級合作夥伴，繼續與Adobe之間的合作關係。」

Adobe商務策略資深總監Peter Sheldon在評論雙方延續合作關係時表示：「我很高興看到dotdigital延續合作夥伴關係。我們認為，dotdigital是商戶網站上線後取得成功不可或缺的部分。它與我們平臺核心的深度整合，使商戶能夠透過電子郵件、簡訊、推送、WhatsApp、Facebook甚至是即時聊天等多個通路無縫實施行銷策略。」

Adobe技術合作夥伴部門資深總監Nik Shroff總結道：「將資料轉化為可操作的見解和個人化通訊的能力對商戶的成功至關重要。dotdigital繼續在這個領域進行創新，我們期待與他們合作，幫助商戶發展業務並讓顧客滿意。」

dotdigital很榮幸贊助於4月27日至29日舉行的 Adobe高峰會——2021年數位體驗大會。這項活動將有助於擴大從業技能，與其他體驗製造者互動，並激發能夠推動業務成長和顧客忠誠度的卓越體驗。

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