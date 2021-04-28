dotdigital与Adobe合作，加强所有接触点的顾客参与

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--领先的市场营销自动化和顾客参与平台dotdigital今天宣布，在长期合作关系的基础上，该公司继续担任Adobe Exchange合作伙伴计划的“高级合作伙伴”。

作为Adobe的营销自动化合作伙伴，dotdigital将继续投资Magento Commerce。dotdigital和Adobe之间的合作体现了在整个线上购物旅程中增强全渠道顾客参与的共同承诺。

2013年8月，dotdigital首次与Magento合作，并于2015年成为电子邮件营销的高级技术合作伙伴，帮助零售商和品牌增加消费者互动，推动长期忠诚度和顾客终身价值(CLV)。2017年12月，dotdigital是第一批直接作为供应商捆绑扩展程序实施到Magento核心代码库的合作伙伴之一，并且凭借自身为电商和营销团队创造的一体化无缝用户体验，成为商户和合作伙伴的首选。

2020年，dotdigital和Adobe进一步增强了两者结合的商业能力，推出实时聊天功能，这在新冠肺炎疫情期间成为全渠道公司的一项关键客户服务功能，因为疫情封锁导致实体店停业，对电商的需求激增。快进到2021年，dotdigital现在通过其全渠道营销自动化解决方案为超过750家Magento商户提供支持，其中包括Tile Giant、Perricone MD和Hobby King。

这种持续的关系让两家数字化商业领导企业联手，继续履行在各个接触点增强全渠道顾客参与的使命。零售商通过提高各个接触点的购物者参与度，不仅可改善顾客体验，还能显著提高公司业绩。

dotdigital和Magento Commerce的结合为电商和营销团队提供了强大、创新且用户友好的技术，帮助他们更智能地向购物者营销。

它还帮助零售商更好地细分自己的数据，利用漂亮的电子邮件和优化的登录页面来轻松构建和运行全渠道自动化推广活动。dotdigital允许基于多种数据源创建按人口组成、事务内容和地理区域等条件划分的高级细分数据，从而通过个性化活动来推动更高的参与度。它还允许零售商通过针对性的自动化“放弃购物车”、重新参与和忠诚度计划来增加营收。

2021年2月，作为Magento 2.4.2版本的一部分，dotdigital为Magento Commerce推出交易短信功能。这让商户可以在手持设备上以自动化、个性化的方式直接与顾客互动，无论是顾客刚购买商品或是有送货更新信息。

dotdigital集团创始人兼总裁Tink Taylor表示：“2021年，我们与Adobe继续履行联合承诺，以提供一流的营销自动化解决方案，在为消费者提供无缝的购物旅程的同时为商户增加价值。我们期待加强我们的联合解决方案在顾客群体中的集成，以便让更多在我们的平台上运营的商户能受益于顾客参与产品方案带来的业务增长。”

dotdigital首席执行官Milan Patel补充道：“作为2015年11月成为Magento首批高级合作伙伴的公司之一，我们很高兴作为Adobe Exchange合作伙伴计划的高级合作伙伴，继续与Adobe之间的合作关系。”

Adobe商务战略高级总监Peter Sheldon在评论双方续签合作关系时评论道：“我很高兴看到dotdigital续签他们的合作伙伴关系。我们认为，dotdigital是商户网站上线后取得成功不可分割的组成部分。它与我们平台核心的深度集成，使商户能够通过电子邮件、短信、推送、WhatsApp、Facebook甚至是实时聊天等多个渠道无缝实施营销战略。”

Adobe技术合作伙伴部门高级总监Nik Shroff总结道：“将数据转化为可操作的见解和个性化通信的能力对商户的成功至关重要。dotdigital继续在这个领域进行创新，我们期待着与他们合作，帮助商户发展业务并让顾客满意。”

dotdigital很荣幸赞助在4月27日至29日举行的Adobe峰会——2021数字体验大会。这项活动将有助于拓展行业技能，与其他体验制造者互动，并激发能够推动业务增长和顾客忠诚度的卓越体验。

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