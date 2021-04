SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Visa (NYSE: V), ‘s werelds leider in digitale betalingen, en Airbnb (NASDAQ: ABNB), een toonaangevende online marktplaats voor accommodatie en ervaringen, hebben vandaag aangekondigd dat Airbnb-hosts in geselecteerde markten in staat zullen zijn om sneller toegang krijgen tot hun inkomsten. Door Airbnb’s gebruik van Visa Direct Visa’s realtime pushbetalingsplatform, hebben verhuurders de mogelijkheid om geld van Airbnb over te boeken naar een bankrekening die is gekoppeld aan een in aanmerking komende Visa-betaalpas.

“Mensen toegang geven tot geld dat ze hebben verdiend wanneer ze het verdienen, is een krachtige motor om gemeenschappen en het herstel van de wereldeconomie te ondersteunen”, aldus Ruben Salazar, SVP en Global Head van Visa Direct. “Visa Direct-mogelijkheden op het Airbnb-platform kunnen de cashflow voor verhuurders helpen verbeteren, waardoor ze zich kunnen concentreren op het verwelkomen van reizigers die graag de wereld opnieuw willen verkennen.”

