FOSTER CITY, California--(BUSINESS WIRE)--MATRIXX Software, leader globale nel campo delle soluzioni di monetizzazione 5G per il settore delle comunicazioni, ha annunciato oggi di avere esteso la propria partnership con WINDTRE Italia per promuovere il proprio marchio digitale della telefonia mobile, Very Mobile. Come primo servizio di telefonia mobile basato su app commercializzato in Italia, Very Mobile ha sfruttato l’agilità e la flessibilità offerta da MATRIXX per rivoluzionare il mercato. Avvantaggiandosi della sostenuta crescita seguita al lancio, Very Mobile è ora uno dei marchi di telefonia mobile in più rapida crescita nella nazione. MATRIXX e WINDTRE hanno recentemente perfezionato un prolungamento di sette anni del proprio accordo di collaborazione.

“Affinché Very Mobile potesse concretizzare la propria missione e rivoluzionare il mercato, è stato necessario offrire ai clienti qualcosa di più di un ottimo prezzo e una piacevole esperienza sin dal primo giorno”, ha dichiarato Benoit Hanssen, direttore tecnico di WINDTRE.

