FOSTER CITY, Californië--(BUSINESS WIRE)--MATRIXX Software, een wereldleider in het genereren van inkomsten met 5G voor de communicatiesector, heeft vandaag aangekondigd dat het zijn samenwerking met het Italiaanse WINDTRE heeft verlengd om zijn digitale mobiele merk Very Mobile te versterken. Als eerste op de markt in Italië met een app-gebaseerde mobiele service, heeft Very Mobile de wendbaarheid en flexibiliteit gebruikt die MATRIXX mogelijk maakt om de markt te verstoren. Very Mobile profiteert van een sterke groei bij de lancering en is een van de snelst groeiende mobiele merken van het land. MATRIXX en WINDTRE hebben onlangs een verlenging van zeven jaar van hun partnerschap afgerond.

“Om Very Mobile zijn missie te laten vervullen en de markt te verstoren, moesten we het beter doen dan op de eerste dag eenvoudige prijzen en een geweldige klantervaring bieden”, aldus Benoit Hanssen, CTO voor WINDTRE. “Nu we de toekomst van mobiele diensten en klantervaring omarmen, hebben we een partner nodig om inkomsten te genereren met een product dat is gebouwd voor moderne handel en digitale mogelijkheden. MATRIXX is die partner.”

