OneStream Software, een leider in corporate performance management (CPM) -oplossingen voor middelgrote tot zeer grote ondernemingen, en PwC België hebben vandaag aangekondigd dat ze een strategische alliantie zijn aangegaan voor de Belgische markt. Het partnerschap maakt gebruik van de expertise van PwC als toonaangevende leverancier van zakelijke en technologische adviesdiensten en de uniforme en cloud gebaseerde CPM-software van OneStream om activiteiten te ondersteunen die variëren van projectlevering tot marketing en strategische zakelijke samenwerking.

“België is een belangrijke markt voor OneStream Software en we zijn verheugd PwC België te verwelkomen in ons partnerecosysteem”, zegt Stephanie Cramp, Vice President Global Alliances bij OneStream Software. “We kijken ernaar uit om met PwC samen te werken om organisaties in België en in de EMEA-regio te helpen complexiteit te overwinnen en hun financiële processen te transformeren door gebruik te maken van ons intelligente financiële platform om meerdere legacy-applicaties te vervangen, evenals puntoplossingen en spreadsheets.”

