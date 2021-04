HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES SIGNE SON PREMIER CONTRAT À L’INTERNATIONAL AVEC LE GROUPE SUISSE MAULINI CONSTRUCTION

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green » ou la « Société ») (Paris:ALHGR), pionnier du ciment décarboné sans clinker, annonce la signature de son premier contrat à l’international avec un acteur suisse, le Groupe de construction Maulini.

Dès 2021, Hoffmann Green fournira au Groupe Maulini, son ciment décarboné sans clinker issu de la technologie H-UKR afin de réaliser des chantiers d’envergure sur le territoire suisse dont le chantier du Chêne-Blanc, un ensemble immobilier de 6 villas sur la commune d’Onex. Les premiers coulages de béton, effectués à partir du ciment H-UKR d’HOFFMANN GREEN CEMENT, ont démarré au début du mois d’avril et serviront à la construction intégrale des villas (fondations, dalles, voiles, planchers).

Ce partenariat qui court pour les deux prochaines années constitue une première étape dans la collaboration avec Maulini et dans le développement de la stratégie d’Hoffmann Green à l’international.

Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Ce premier partenariat international avec un acteur suisse historique et de premier plan marque une étape structurante dans le développement commercial d’Hoffmann Green et prouve l’attractivité de notre solution décarbonée en dehors de nos frontières. Nous sommes ravis de la signature de ce contrat de fourniture avec le Groupe Maulini, entreprise familiale indépendante avec qui nous partageons de nombreuses valeurs dont celle de l’innovation dans le but de minimiser l’impact environnemental du secteur de la construction. Il s’agit d’une première étape dans notre processus de coopération afin de construire des bâtiments éco-responsables à l’international ».

« Savoir se réinventer pour s’adapter et se projeter dans le secteur historique de la construction constitue l’une des valeurs fortes du Groupe Maulini. Ainsi, l’utilisation de solutions durables de matériaux à faible impact environnemental comme ceux proposés par Hoffmann Green s’inscrit parfaitement dans nos engagements. Cette technologie, déjà en cours d’exploitation sur un de nos chantiers de construction, va nous permettre de répondre aux besoins grandissants de nos clients pour des bâtiments qui allient à la fois des performances techniques éprouvées et des performances environnementales inédites à ce jour », ajoute Nicolas Maulini, Président du Groupe Maulini.

À propos de Hoffmann Green Cement Technologies

Fondée en 2014, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés sans clinker avec une empreinte carbone significativement réduite par rapport au ciment traditionnel. Pleinement conscient de l’urgence environnementale et de la nécessité de réconcilier secteur de la construction, fabrication du ciment et environnement, le Groupe considère être à l’origine d’une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid et propre, sans clinker. Les ciments Hoffmann Green, fabriqués aujourd’hui sur un premier site industriel 4.0, sans four ni cheminée, en Vendée, adressent l’ensemble des marchés du secteur de la construction et présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr

À propos de Maulini

Forte de 250 collaborateurs, l’entreprise Maulini est active dans la construction, la rénovation, le génie civil et l’entreprise générale. Depuis 1910, elle est reconnue pour ses prestations de qualité, l’écoute du client grâce à la proximité de sa direction et son engagement dans la vie locale. Elle fait partie des leaders genevois dans le secteur du gros-oeuvre. Maulini SA est également reconnue par la SUVA comme spécialiste agréé pour les travaux de désamiantage et dispose d'équipe spécialisée en sciage et forage du béton. Dotée d’un parc matériel et machine moderne, sans cesse renouvelé, Maulini SA investi d’années en années afin de rester compétitive face à l’évolution permanente de son secteur d’activité.

Pour plus d’informations : https://www.maulini.ch/