Axway si unisce al Center for Information Systems Research del MIT in veste di sponsor per contribuire a promuovere la trasformazione digitale sulla base di dati concreti

PHOENIX--(BUSINESS WIRE)--Il leader globale della gestione delle interfacce di programmazione delle applicazioni (Application Programming Interface, API) Axway (Euronext: AXW.PA) è da oggi sponsor del Center for Information Systems Research (CISR) del Massachusetts Institute of Technology (MIT) per contribuire, insieme ad altri nove sponsor di portata globale, a promuovere in modo più efficace la trasformazione digitale.

Il CISR del MIT fornisce dati di ricerche accademiche ai leader delle tecnologie commerciali. Il team di ricerca globale analizza le aziende più performanti e condivide i risultati riguardanti la trasformazione digitale attraverso documenti di lavoro, incontri mensili ed eventi.

“Il CISR del MIT studia come potranno prosperare le aziende nell’era del digitale. Tutti i membri del nostro team di ricerca sono animati da una forte passione per la propria materia di indagine e utilizzano metodi basati su dati concreti per comprendere che cosa consente realmente di creare valore commerciale in aree quali modelli di business, monetizzazione dei dati, esperienza dei dipendenti, partnership digitale e percorsi di trasformazione”.

