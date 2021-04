Axway rejoint le MIT Center for Information Systems Research en tant que mécène et contribue à promouvoir une transformation numérique fondée sur des données probantes

PHOENIX--(BUSINESS WIRE)--Axway (Euronext : AXW.PA), leader mondial de la gestion des API, est désormais mécène du MIT Center for Information Systems Research (CISR), rejoignant neuf autres mécènes mondiaux pour contribuer à une transformation numérique plus intelligente.

Le MIT CISR fournit des informations sur la recherche universitaire aux chefs de file des technologies d'entreprise. Son équipe de recherche mondiale étudie les entreprises les plus performantes et partage les résultats sur la transformation numérique dans des documents de travail, lors de briefings mensuels et d’événements.

« Le MIT CISR étudie comment les entreprises vont prospérer à l'ère du numérique. Chaque membre de notre équipe de recherche est passionné par son sujet et par l'utilisation de méthodes fondé sur des données probantes pour comprendre ce qui permet de créer de la valeur commerciale dans des domaines tels que : les modèles d'entreprise, la monétisation des données, l'expérience des employés, les partenariats numériques et les parcours de transformation. Ce processus aboutit à une recherche objective qui aide les dirigeants à obtenir des résultats », a déclaré Peter Weill, président du MIT CISR et chercheur principal. « Les mécènes de la recherche comme Axway aident à financer la recherche et nous fournissent des commentaires cruciaux sur notre programme de recherche et sur nos résultats », a ajouté M. Weill.

« Notre parrainage du MIT CISR est la mise en pratique de notre devise ‘Tout ouvrir’ : nous contribuons à étendre la portée d'une recherche de haute qualité qui améliore l’ensemble de l’écosystème commercial », a déclaré Patrick Donovan, PDG d’Axway.

Peter Weill, président du MIT CISR et chercheur principal, sera le conférencier invité lors du sommet annuel d'Axway, où il partagera ses perspectives sur la reconfiguration de l'entreprise pour la préparer à l'avenir.

Le sommet d’Axway, qui aura lieu en ligne, comprendra également un panel sur les femmes dans la technologie, « Transformatrices ou perturbatrices », animé par Ann Lloyd, vice-présidente d'Axway Customer Success & Experience, avec la participation de Chhavi Bhargava, responsable du service d'échange de données chez Ford Motor Co., Fernanda Toscano, cadre de direction informatique chez HDI Insurance, et Susanne Schütz, vice-présidente directrice, Clientèle et Business Intelligence, chez DB Schenker.

Inscrivez-vous au prochain Sommet Axway dans votre région :

