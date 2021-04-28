Elliptic Labs宣布，搭载其虚拟智能传感器的小米首款游戏智能手机Redmi K40游戏增强版发布

挪威，奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯) --近日，全球AI软件、虚拟智能传感器领导者Elliptic Labs再度与小米联手，将Elliptic Labs的AI虚拟接近感应传感器INNER BEAUTY®引入小米全新游戏智能手机产品线——Redmi K40游戏增强版中。搭载MediaTek的天玑1200 5G 平台的Redmi K40游戏增强版智能手机，标志着Redmi正式打入日益增长的智能游戏手机市场。

Elliptic Labs首席执行官Laila Danielsen女士对此表示：“Elliptic Labs与小米的持续合作标志着我们的AI虚拟智能传感器交互平台能够为智能手机市场带来成熟、可靠和创新的产品。将我们的纯软件虚拟智能传感器与Redmi游戏智能手机系列等新产品线相融合，证明了最好的原始设备制造商对我们创新成果的重视。”

INNER BEAUTY是Elliptic Labs的注册商标。所有其他商标或服务商标均为其各自所有者的财产。

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关于Elliptic Labs

Elliptic Labs公司总部设在挪威, 在美国、中国、韩国、 中国台北和日本均有分支机构。公司成立于2006年，衍生自挪威奥斯陆大学(Oslo University)的一家分支研究机构。于2020年10月正式向泛欧证券交易所（Euronext Growth Market )提交首次公开募股（IPO)申请。Elliptic Labs当前是一家面向智能手机、笔记本电脑、物联网和汽车市场的全球企业。公司的AI专利软件结合了超声波和传感器融合算法，提供直观的3D无接触手势交互、接近感应和存在检测功能。其可扩展的AI虚拟智能传感器交互平台创造了可持续性的、生态友好的纯软件传感器，并已有上1.5亿台设备搭载其技术。Elliptic Labs是市场上唯一一家使用AI软件、超声波和传感器融合进行大规模检测的软件公司。Elliptic Labs的技术和专利在挪威开发，归属公司专有。