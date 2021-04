Acuerdo a largo plazo entre Conor McGregor y Proximo para continuar la colaboración en el whisky irlandés Proper No. Twelve

Conor McGregor and Proximo Reach Long-Term Agreement to Continue Proper No. Twelve Irish Whiskey Collaboration (Photo: Business Wire)

DUBLÍN--(BUSINESS WIRE)--El equipo fundador de Proper No. Twelve Irish Whiskey, liderado por el ícono mundial Conor McGregor, y Proximo Spirits, Inc. (“Proximo”), se complacen en anunciar que han llegado a un acuerdo a largo plazo para continuar su colaboración récord en la marca Proper No. Twelve. El Sr. McGregor conservará un interés en Proper No. Twelve y continuará participando en forma activa en la promoción de la marca.

“Hace menos de tres años, fundé Proper No. Twelve y hoy se ha convertido en una estrella de la industria de bebidas espirituosas”, señaló McGregor. “Este acuerdo es emocionante, tanto para mis socios como para mí, y el potencias es ilimitado. Nuestra visión para Proper No. Twelve es que continúe con su increíble crecimiento en todo el mundo para continuar ganando nuevos clientes al revitalizado mercado del whisky irlandés”.

El equipo fundador de Proper No. Twelve está integrado por McGregor, Audie Attar, su representante y socio comercial, y Ken Austin, emprendedor en el sector de bebidas espirituosas. En solo dos años y medio desde su lanzamiento, Proximo y su equipo habían desarrollado Proper No. Twelve en un una marca reconocida y con récord de crecimiento. El Instagram de Proper No. Twelve’s, @properwhiskey, consiguió a casi un millón de seguidores y la cuenta de redes sociales más seguida del sector de bebidas espirituosas.

“Conor McGregor, Proximo y nuestros socios han conquistado el mundo”, exclamó Mike Keyes, presidente y director ejecutivo de Proximo. “Cuando hicimos nuestro lanzamiento, el mercado del whisky irlandés estaba bajo el dominio de una sola marca. Ahora, Proper No. Twelve ha transformado la categoría para convertirse en una marca líder del mercado. Estamos muy satisfechos con lo que logramos junto a nuestros socios con Proper No. Twelve hasta el momento y esperamos seguir cosechando éxitos juntos. Este acuerdo también demuestra el compromiso de Proximo por ampliar su presencia en segmentos de rápido crecimiento en el sector de las bebidas espirituosas”.

Ken Austin, cofundador y copresidente de Proper No. Twelve, agregó: “lanzamos Proper No. Twelve hace unos pocos años y nuestros esfuerzos fueron mágicos. Estoy muy orgulloso de nuestro equipo, y me siento más orgulloso aún de poder usar este negocio como plataforma para dar una retribución con la donación de millones de dólares a los servicios de primera emergencia de distintas partes del mundo”.

La marca ha exportado más de 500 000 cajas de nueve litros (más de 6 millones de botellas) en ocho mercados internacionales en los primeros dos años y medio, y hay territorios por explorar en el horizonte. McGregor, Attar y Austin continuarán trabajando juntos con Proximo para llevar la marca a cimas aún más altas.

“Conor y yo empezamos a soñar con hacer nuestras propias marcas y empresas desde que empezamos a atravesar este recorrido juntos, algo así como una década atrás”, confesó Audie Attar, director ejecutivo de Paradigm Sports y cofundador de la marca. “No podríamos estar más orgullosos de nuestro equipo y del éxito que todos creamos juntos. Estamos emocionados por comenzar la segunda etapa de esta marca increíble: convertir a Proper No. Twelve en el whisky irlandés líder en el mundo”.

“No es frecuente ver que una celebridad impacte de tal manera en una marca como sucedió con Conor McGregor y el whisky irlandés Proper No. Twelve. Tampoco es frecuente ver a muchas marcas en el sector de las bebidas espirituosas alcanzar este nivel de éxito en un período tan corto de tiempo. Este acuerdo es un voto de confianza en el potencial increíble de esta marca y un testamento al increíble trabajo de Conor, Audie, Ken y el equipo de Proper No. Twelve, al igual que los esfuerzos de Proximo y de sus distribuidores, quienes han hecho posible este éxito”, señaló el Sr. Keyes.

Los términos del acuerdo son confidenciales.

Acerca del whisky irlandés Proper No. Twelve

Durante años, numerosas marcas de whisky irlandés buscaron el respaldo de McGregor, pero como un hombre de verdadera cepa y crianza irlandesa, conformarse con apoyar a un whisky irlandés era poco. Inspirado en su orgullo por Irlanda y su amor por el whisky de estas tierras, el espíritu emprendedor y filantrópico de McGregor lo impulsaron a crear su propio whisky, uno que reflejara sus altos estándares match y del cual se enorgullezcan su país y el mundo entero. McGregor, su representante y socio comercial Audie Attar, y el emprendedor en el sector de bebidas espirituosas Ken Austin desarrollaron el whisky con un proyecto llamado “Notorious”, que luego se convertiría en Proper No. Twelve. “Nos tomamos el tiempo necesario para desarrollar un whisky increíble, elaborado en la destilería más antigua y respetada del mundo, y el mundo respondió con una demanda sin precedentes”, cuenta McGregor. Visite www.properwhiskey.com y síganos en Instagram en @properwhiskey.

Acerca de Proximo

Proximo es innovador mundial en bebidas espirituosas de calidad que crean una nueva emoción en cada trago. Su exclusiva cartera de marcas incluye el tequila más vendido del mundo, Jose Cuervo®, el tequila más galardonado del mundo, 1800® Tequila, el tequila de calidad superior más vendido de México, Gran Centenario® Tequila, el whisky irlandés Bushmills®, el whisky de pura malta de las montañas rocosas Stranahan, el ron negro especiado The Kraken®, el whisky americano TINCUP® y el gin británico Boodles®. www.proximospirits.com

