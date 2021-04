SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--BrowserStack, ‘s werelds toonaangevende software testplatform, heeft vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd met Samsung Internet, een van de toonaangevende browsers voor Android-telefoons en -tablets. Dankzij deze samenwerking kunnen ontwikkelaars hun websites zes maanden lang gratis testen op Samsung Internet in de echte device cloud van BrowserStack.

“We zijn verheugd om samen te werken met Samsung Internet. De browser- en apparatenmarkt is extreem gefragmenteerd en we zijn constant op zoek naar oplossingen waarmee ontwikkelaars bug-vrije applicaties kunnen uitbrengen”, aldus Nakul Aggarwal, medeoprichter en CTO van BrowserStack. “Dit brengt ons een stap dichter bij onze missie om ontwikkelaars in staat te stellen geweldige ervaringen op te bouwen.”

