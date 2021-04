BrowserStack s’associe à Samsung Internet pour simplifier les tests pour les développeurs

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--BrowserStack, la principale plateforme de test de logiciels au monde, a annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique avec Samsung Internet, l’un des plus importants navigateurs pour téléphones et tablettes Android. Grâce à ce partenariat, les développeurs seront en mesure de tester leurs sites Web sur Samsung Internet gratuitement sur le Real Device Cloud de BrowserStack pendant une période de six mois.

« Nous sommes ravis de nous associer à Samsung Internet. Le marché des navigateurs et des appareils est extrêmement fragmenté et nous cherchons constamment à fournir des solutions qui puissent aider les développeurs à publier des applications exemptes de bogues », a déclaré Nakul Aggarwal, co-fondateur et directeur technique de BrowserStack. « Cela nous rapproche encore un peu plus de notre mission qui est de permettre aux développeurs de créer des expériences incroyables. »

Avec plus d’un demi-milliard d’utilisateurs actifs, Samsung Internet est l’un des navigateurs mobiles les plus utilisés dans le monde. Par conséquent, en testant sur lui, les développeurs peuvent garder une longueur d’avance et créer des applications destinées à un public numérique croissant.

« Nous sommes ravis d’annoncer que BrowserStack est notre partenaire de test privilégié. La force des sites Web réside dans leur compatibilité inter-navigateurs et ce partenariat permet aux développeurs de tester facilement sur Samsung Internet », a déclaré Daniel Appelquist, responsable de la promotion des développeurs Web chez Samsung Internet.

Construit sur Chromium, Samsung Internet dispose d’un ensemble de fonctionnalités spécifiques au navigateur, ce qui fait qu’il est essentiel de le tester. En testant de manière transparente sur BrowserStack, les développeurs peuvent concevoir des expériences pour les milliards d’utilisateurs d’appareils Samsung.

À propos de BrowserStack

BrowserStack est la principale plateforme de test de logiciels au monde, permettant plus de 2 millions de tests chaque jour dans ses 15 centres de données à travers le monde. Elle aide des sociétés comme Microsoft, Twitter, Barclays, Expedia et plus de 50 000 autres clients à fournir des logiciels de qualité à une vitesse élevée en déplaçant les tests vers leur infrastructure cloud de plus de 2 000 appareils réels, laquelle évolue sans effort à mesure que les besoins de test augmentent. Avec BrowserStack, les équipes de développement et d’assurance qualité peuvent évoluer rapidement tout en offrant une expérience étonnante à chaque client.

Fondée en 2011, BrowserStack est une société privée appuyée par Accel qui compte des bureaux à San Francisco, Mumbai et Dublin.

Pour en savoir plus, consulter https://www.browserstack.com

À propos de Samsung Internet

Samsung Internet est un navigateur Web rapide et fiable pour sa gamme de téléphones, de tablettes et d’appareils Android. Avec plus d’un demi-milliard d’utilisateurs actifs, Samsung Internet est l’un des navigateurs mobiles les plus utilisés au monde et il garantit une navigation Web sûre, sécurisée et rapide.

Pour plus de détails, visiter https://developer.samsung.com/internet

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.