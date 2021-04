Conor McGregor et Proximo concluent un accord à long terme pour poursuivre leur collaboration avec Proper No. Twelve Irish Whiskey

Conor McGregor and Proximo Reach Long-Term Agreement to Continue Proper No. Twelve Irish Whiskey Collaboration (Photo: Business Wire)

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--L'équipe fondatrice de Proper No. Twelve Irish Whiskey, dirigée par l'icône mondiale Conor McGregor, et Proximo Spirits, Inc. (« Proximo »), ont le plaisir d'annoncer qu'ils ont conclu un accord à long terme pour poursuivre leur collaboration record concernant la marque Proper No. Twelve. Conor McGregor conservera une participation dans Proper No. Twelve et continuera à participer activement à la promotion de la marque.

« J'ai fondé Proper No. Twelve il y a moins de trois ans et aujourd'hui, cette société est devenue une star brillant de mille feux dans l'industrie des spiritueux », a déclaré Conor McGregor. « Il s'agit d'un accord très prometteur pour mes partenaires et moi-même, et qui jouit d'un potentiel sans limite ! Notre vision consiste à faire poursuivre à Proper No. Twelve son incroyable croissance dans le monde entier et à continuer d'attirer de nouveaux consommateurs sur le marché du whisky irlandais désormais revitalisé ».

L'équipe fondatrice de Proper No. Twelve se compose de Conor McGregor, son directeur et partenaire commercial Audie Attar, et de Ken Austin, entrepreneur dans le secteur des spiritueux. Seulement deux ans et demi après son lancement, Proximo et cette équipe ont fait de Proper No. Twelve une marque à la croissance record et hautement reconnue. L'identifiant Instagram de Proper No. Twelve, @properwhiskey, a accumulé près d'un million de followers et c'est le compte le plus suivi sur les réseaux sociaux dans le secteur des spiritueux.

« Conor McGregor, Proximo et nos partenaires ont pris d'assaut le monde des spiritueux », a déclaré Mike Keyes, président et CEO de Proximo. « Au moment du lancement, le marché du whisky irlandais était dominé par une seule marque. Aujourd'hui, Proper No. Twelve a perturbé cette catégorie pour devenir une marque leader du secteur. Nous sommes très heureux du travail réalisé avec nos partenaires pour obtenir de tels résultats avec Proper No. Twelve, et nous nous réjouissons de faire perdurer cette réussite ensemble. Cet accord démontre également l'engagement de Proximo à étendre sa présence dans les segments de l'industrie des spiritueux qui connaissent la plus forte croissance ».

Ken Austin, cofondateur et coprésident de Proper No. Twelve a ajouté : « Nous avons lancé Proper No. Twelve il y a seulement quelques années et notre réussite a été magique. Je suis fier de notre équipe et encore plus fier d'avoir pu utiliser cette entreprise comme une plateforme pour redonner des millions de dollars aux premiers intervenants du monde entier ».

La marque a expédié plus de 500 000 caisses de neuf litres (plus de 6 millions de bouteilles) sur huit marchés internationaux distincts au cours des deux premières années et demi d'activité, et d'autres territoires se profilent à l'horizon. MM. McGregor, Attar et Austin continueront à travailler en étroite collaboration avec Proximo pour propulser la marque vers de nouveaux sommets.

« Conor et moi avons commencé à rêver de créer nos propres marques et entreprises dès le début de notre parcours commun, ce qui remonte à une dizaine d'années environ. Nous avons transformé ce rêve en réalité », a déclaré Audie Attar, CEO de Paradigm Sports et cofondateur de la marque. « Nous ne pourrions pas être plus fiers de notre équipe et de cette réussite à laquelle nous avons tous contribué. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de la prochaine étape de cette marque incroyable : réussir à faire de Proper No. Twelve le premier whisky irlandais au monde ».

« Il est rare de voir une célébrité avoir un impact sur une marque comme cela a été le cas de Conor McGregor avec Proper No. Twelve Irish Whiskey, et je n'ai pas vu beaucoup de marques dans l'industrie des spiritueux se catapulter à ce niveau de réussite en si peu de temps. Cet accord est un vote de confiance envers l'incroyable potentiel de cette marque et un témoignage du travail fantastique accompli par Conor, Audie, Ken et l'équipe de Proper No. Twelve, de même que du travail de Proximo et de ses distributeurs, qui ont tous rendu cette réussite possible », a déclaré M. Keyes.

Les conditions de l'accord restent confidentielles.

