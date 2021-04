Conor McGregor and Proximo Reach Long-Term Agreement to Continue Proper No. Twelve Irish Whiskey Collaboration (Photo: Business Wire)

DUBLINO--(BUSINESS WIRE)--Il team fondatore del whisky irlandese Proper No. Twelve, guidato dal leggendario personaggio di livello internazionale Conor McGregor, e Proximo Spirits, Inc. (“Proximo”), sono lieti di annunciare di avere raggiunto un accordo a lungo termine per continuare la loro collaborazione da primato riguardante il marchio Proper No. Twelve. Conor McGregor manterrà un’interessenza in Proper No. Twelve e continuerà a partecipare attivamente alla promozione del brand.

“Ho fondato Proper No. Twelve meno di tre anni fa e oggi è diventato uno dei prodotti più ricercati nel settore dei superalcolici”, commenta McGregor.

