Conor McGregor and Proximo Reach Long-Term Agreement to Continue Proper No. Twelve Irish Whiskey Collaboration (Photo: Business Wire)

Conor McGregor and Proximo Reach Long-Term Agreement to Continue Proper No. Twelve Irish Whiskey Collaboration (Photo: Business Wire)

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--The Proper No. Twelve Irish Whiskey oprichters, geleid door wereldwijd icoon Conor McGregor, en Proximo Spirits, Inc. (“Proximo”), zijn verheugd aan te kondigen dat ze een lange termijn overeenkomst hebben bereikt om zetten hun recordbrekende samenwerking voor het merk Proper No. Twelve voort. De heer McGregor behoudt een belang in Proper No. Twelve en zal actief betrokken blijven bij de promotie van het merk.

“Ik heb Proper No. Twelve minder dan drie jaar geleden opgericht en vandaag is het uitgegroeid tot een stralende ster in de gedistilleerde sector,” zei McGregor. “Deze overeenkomst is opwindend voor mijn partners en mij, en het potentieel is grenzeloos! Onze visie is dat Proper No. Twelve zijn ongelooflijke groei wereldwijd zal voortzetten en nieuwe consumenten naar de nu versterkte Ierse whiskymarkt zal blijven brengen.”

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.