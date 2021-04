Conor McGregor e Proximo Chegam a Acordo a Longo Prazo para Continuar a Cooperação com a Proper No. Twelve Irish Whiskey

Conor McGregor and Proximo Reach Long-Term Agreement to Continue Proper No. Twelve Irish Whiskey Collaboration (Photo: Business Wire)

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--A equipe fundadora da Proper No. Twelve Irish Whiskey, liderada pelo ícone mundial Conor McGregor e a Proximo Spirits, Inc. ("Proximo"), sentem o prazer de anunciar que chegaram a um acordo a longo prazo para continuar sua cooperação com recorde na marca Proper No. Twelve. O Sr. McGregor irá manter uma participação na Proper No. Twelve e permanecer ativamente comprometido na promoção da marca.

"Fundei a Proper No. Twelve há menos de três anos e hoje ela se tornou um destaque no setor de destilados", disse McGregor. "Este acordo é animador para mim e meus sócios, sendo o potencial ilimitado! Nossa visão é que a Proper No. Twelve continue seu incrível crescimento em todo o mundo e traga novos consumidores para o agora revigorado mercado de uísque irlandês."

A equipe fundadora da Proper No. Twelve consiste em McGregor, seu gerente e sócio de negócios, Audie Attar e o empresário do setor de destilados, Ken Austin. Em apenas dois anos e meio desde seu lançamento, a Proximo e sua equipe transformaram a Proper No. Twelve em uma marca de crescimento recorde e altamente reconhecida. O identificador do Proper No. Twelve no Instagram, @properwhiskey, acumulou quase um milhão de seguidores, sendo a conta de mídia social mais seguida no setor de destilados.

"Conor McGregor, Proximo e nossos sócios conquistaram o mundo dos destilados", disse Mike Keyes, Presidente e Diretor Executivo da Proximo. "Quando lançamos, o mercado de whisky irlandês era dominado por uma marca. Agora, Proper No. Twelve revolucionou a categoria e se tornou uma marca líder no setor. Estamos animados com o que nós e nossos sócios alcançamos como crescimento da Proper No. Twelve até este momento, e esperamos obter o sucesso contínuo juntos. Este acordo também demonstra o compromisso da Proximo em expandir sua presença nos segmentos de crescimento mais rápido do setor de destilados."

Ken Austin, Co-fundador e Co-presidente da Proper No. Twelve, acrescentou: "Lançamos o Proper No. Twelve há apenas alguns anos e nossos esforços têm sido incríveis. Estou orgulhoso de nossa equipe e ainda mais orgulhoso de termos sido capazes de usar este negócio como uma plataforma para retribuir, ao doar milhões de dólares a socorristas em todo o mundo."

A marca já enviou mais de 500.000 caixas de nove litros (mais de 6 milhões de garrafas) a oito distintos mercados internacionais nos primeiros dois anos e meio de negócios, com outras regiões em vista. McGregor, Attar e Austin continuarão trabalhando em estreita cooperação com a Proximo na construção da marca a níveis ainda maiores.

"Conor e eu começamos a sonhar em construir nossas próprias marcas e empresas desde o início de nossa jornada juntos, que foi há cerca de uma década. Nós tornamos este sonho em realidade", disse Audie Attar, Diretor Executivo da Paradigm Sports e Co-fundador da marca. "Não poderíamos estar mais orgulhosos de nossa equipe e do sucesso que todos construímos juntos. Estamos animados com a próxima fase desta marca incrível: tornar a Proper No. Twelve o uísque irlandês líder no mundo."

"É raro ver uma celebridade impactar uma marca do mesmo modo que Conor McGregor tem a Proper No. Twelve Irish Whiskey, também não vi muitas marcas no setor de destilados alcançarem este nível de sucesso em um período de tempo tão curto. Este acordo é um voto de confiança no tremendo potencial desta marca e um testemunho do valioso trabalho de Conor, Audie, Ken e da equipe Proper No. Twelve, bem como dos esforços da Proximo e seus distribuidores, onde todos tornaram possível este sucesso", disse o Sr. Keyes.

Os termos deste acordo são confidenciais.

Sobre a Proper No. Twelve Irish Whiskey

Numerosos produtores de uísque irlandês buscaram o endosso de McGregor ao longo dos anos, mas como um verdadeiro irlandês nascido e criado, ele não queria simplesmente endossar um uísque irlandês. Inspirado por seu orgulho pela Irlanda e seu amor pelo uísque irlandês, o espírito empreendedor e filantrópico de McGregor o levou a criar seu próprio uísque que correspondesse a seus altos padrões e deixasse seu país e o mundo orgulhosos. McGregor, seu gerente e sócio de negócios, Audie Attar, e o empresário do setor de destilados, Ken Austin, desenvolveram o uísque sob o nome de projeto "Notorious", que acabou se tornando Proper No. Twelve. "Dedicamos um tempo para desenvolver um uísque sem igual, produzido na destilaria de uísque mais antiga e respeitada do mundo, e o mundo respondeu com uma demanda sem precedentes", disse McGregor. Acesse www.properwhiskey.com e siga no Instagram @properwhiskey.

Sobre a Proximo

Proximo é uma inovadora mundial de destilados de qualidade que criam empolgação a cada gole. Seu portfólio exclusivo de marcas inclui a tequila mais vendida do mundo, Jose Cuervo®, a tequila mais premiada do mundo, 1800® Tequila, a tequila premium mais vendida do México, Gran Centenario® Tequila, Bushmills® Irish Whiskey, Stranahan’s Rocky Mountain Single Malt Whiskey, The Kraken® Black Spiced Rum, TINCUP® American Whiskey e Boodles® British Gin. www.proximospirits.com

