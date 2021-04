Rapport de segment de marché Best: AM Best maintient sa perspective négative pour le segment français de l’assurance vie.

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--AM Best maintient une perspective négative pour le segment français de l’assurance-vie.

AM Best s’attend à ce que les conditions économiques difficiles continuent de peser sur les assureurs-vie français en 2021. Le segment reste exposé aux effets de la conjoncture des taux d’intérêts bas, ainsi qu’à une volatilité accrue sur les marchés financiers du fait de la pandémie de COVID-19. Ces difficultés conjuguées exercent une pression négative sur la rentabilité et sur le niveau de solvabilité du segment.

Le nouveau rapport de marché Best « Perspective de marché: France Vie », indique que bien que ce scénario soit peu probable, une amélioration significative des conditions économiques ainsi qu’une baisse de la sensibilité aux fluctuations des taux d’intérêts pourraient entraîner une révision de la perspective à stable.

Pour accéder gratuitement à ce rapport de marché, veuillez-vous rendre sur http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=308064.

