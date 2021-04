BALTIMORE--(BUSINESS WIRE)--ZeroFOX, leider in externe dreigingsinformatie en -bescherming, heeft vandaag de lancering aangekondigd van het ZeroFOX Global Partner Program, een strategische spil naar een partner-first-strategie. Deze stap verhoogt de investering van ZeroFOX in het inschakelen van partners en de toewijding om alle zaken te doen met en via hun volledige partnerecosysteem.

Een nieuwe sprong voorwaarts na de aanzienlijke uitbreiding van de mogelijkheden van het bedrijf op het gebied van cyberdreigingsinformatieen de toevoeging van drie 24/7 wereldwijde Security Operations Centers (SOC's), zal de partner-first-strategie van ZeroFOX de mogelijkheden voor nieuwe en bestaande klanten versnellen. Ondersteund door een drieledige structuur met escalerende voordelen, waaronder verkoopprikkels voor afstuderen, ondersteuning voor white glove support en marketingontwikkelingsfondsen, biedt het Global Partner Program ook een uitgebreide go-to-market toolbox om te voldoen aan de on-demand behoeften van een wereldwijd verkooppersoneel. Gespecialiseerde, ondernemende partnerorganisaties met toegang tot strategische geografische en verticale markten zullen worden ondersteund via een incubatorprogramma dat succesvolle marketinginitiatieven stimuleert, trainingsdoelen en algemene bedrijfssnelheid bereikt.

