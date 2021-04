Eutelsat s’engage dans l’orbite basse en investissant dans OneWeb

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Eutelsat Communications (Paris:ETL) a conclu un accord avec OneWeb portant sur une prise de participation à hauteur d’environ 24%, devenant ainsi l'un des principaux actionnaires de la société aux côtés du gouvernement britannique et de Bharti Global. Eutelsat investira 550 millions de dollars dans OneWeb, avec une finalisation de l’opération attendue au second semestre 2021, sous réserve des autorisations réglementaires.

Ayant d’ores et déjà déployé une bonne partie de son réseau mondial, la constellation OneWeb, qui bénéficie de droits prioritaires importants en matière de fréquences, garantis par l'Union Internationale des Télécommunications, opèrera 648 satellites en orbite basse offrant une faible latence. Cette première génération de satellites assurera, d'ici fin 2021, une couverture de certaines régions qui sera étendue à l'ensemble du globe l'année suivante. Il s'agira de la première constellation entièrement non géostationnaire dotée d'une couverture véritablement mondiale, disposant d’un temps d’avance considérable sur les projets concurrents. Elle apportera une capacité de 1,1 Tbps dédiée aux marchés des services aux gouvernements, des données fixes et de la mobilité aérienne et maritime. Il est également prévu de mettre en place une constellation de deuxième génération qui apportera des améliorations significatives en termes de capacité, de flexibilité et d’équation économique. Le chiffre d'affaires annuel de OneWeb devrait être de l’ordre du milliard de dollars dans les trois à cinq ans qui suivront le déploiement complet de la constellation, avec une stratégie de distribution indirecte basée sur des partenariats et accompagnée d’une rentabilité élevée. L’investissement d'Eutelsat permet à OneWeb d’être quasi-intégralement financé et OneWeb est bien avancé pour sécuriser le financement restant dans le courant de l'année.

Les investissements réalisés par Eutelsat seront accompagnés par des droits en matière de gouvernance similaires à ceux du gouvernement britannique et de Bharti Global, avec notamment une représentation au sein du conseil d'administration, tandis que le positionnement et l'expertise d'Eutelsat, qui compte parmi les principaux opérateurs de satellites au monde, contribueront à accompagner le succès de cette nouvelle constellation. Dans un contexte où les atouts technologiques des constellations en orbite basse permettront aux opérateurs de satellites de repousser les frontières de leurs marchés actuels, la complémentarité des ressources et des actifs d'Eutelsat et de OneWeb aura pour effet d'optimiser le potentiel commercial des deux sociétés, grâce notamment au rayonnement commercial d'Eutelsat, à ses fortes relations institutionnelles, à son expertise technique reconnue et à sa flotte mondiale de satellites géostationnaires, auxquels s'ajoute la capacité de OneWeb à répondre aux multiples applications qui requièrent une faible latence et une couverture globale.

L'investissement sera financé à 100 % par la liquidité disponible d'Eutelsat (1,9 milliard d'euros à fin mars 20211) et par le produit de 507 millions de dollars lié à la libération d’une partie de la bande C aux Etats-Unis. Cette prise de participation, qui sera consolidée par mise en équivalence, est conforme aux critères financiers exigés par Eutelsat et ne modifie pas ses objectifs financiers qui sont intégralement confirmés, en particulier l'objectif d'un ratio d’endettement net sur EBITDA d’environ 3x à moyen terme et le maintien de la notation de crédit de qualité Investissement. La politique de distribution d’un dividende stable à progressif est également réitérée.

Rodolphe Belmer, Directeur général d'Eutelsat, a déclaré à propos de cet accord : « C’est avec enthousiasme que nous devenons actionnaire et partenaire de OneWeb à l'approche de son lancement commercial. Cet accord nous permet de saisir la formidable opportunité que représente le segment non géostationnaire pour notre secteur. Nous sommes convaincus des chances de succès de OneWeb que lui confèrent son entrée précoce sur le marché, ses droits d'utilisation prioritaire du spectre et sa technologie évolutive et modulable. Nous sommes impatients de travailler aux côtés du gouvernement britannique, de Bharti Global et des autres actionnaires pour ouvrir de nouvelles opportunités et de nouveaux marchés, permettant à OneWeb de tirer le meilleur parti de son potentiel. OneWeb constituera notre principal moteur de croissance hors de nos activités de Broadcast et de Haut Débit, tandis que nous poursuivons l'optimisation de la génération de trésorerie de nos activités historiques à forte rentabilité et que nous verrons croître notre activité de Haut Débit fixe qui s'appuie sur nos actifs géostationnaires. »

Kwasi Kwarteng, Secrétaire d'État aux Affaires, à l'Énergie et à la Stratégie industrielle du Royaume Uni a déclaré : “L’investissement de ce jour est un autre pas de géant pour OneWeb dans son ambition de fournir une connectivité globale à l’échelle mondiale. Eutelsat apporte plus de 40 ans d’expérience en tant qu’opérateur de satellite global et ce nouveau partenariat prometteur permettra d’asseoir la dynamique commerciale de OneWeb et place le Royaume-Uni à l’avant-garde des derniers développements des technologies en orbite basse. Ceci alors qu’hier 36 nouveaux satellites ont été lancés, soulignant la dynamique favorable pour OneWeb ainsi que les efforts prometteurs pour fournir de la connectivité dans les zones les plus mal desservies. »

Sunil Bharti Mittal, Président exécutif de OneWeb a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Eutelsat au sein de la famille OneWeb. En tant qu’entreprise opérant à l’échelle mondiale, nous nous consacrons à servir les besoins des gouvernements, des entreprises et des communautés dans le monde entier. Ensemble nous sommes plus forts : grâce à l’énergie entrepreneuriale de Bharti, au rayonnement mondial du Royaume-Uni, et à l’expertise accumulée d’Eutelsat en tant qu’opérateur de satellites, OneWeb, grâce à son approche innovante, est idéalement positionné pour être un leader dans la connectivité en orbite basse. »

Neil Masterson, Directeur général de OneWeb, a ajouté : « À mesure que OneWeb accélère le déploiement de sa flotte et engage le dialogue avec des clients potentiels, nous nous réjouissons de bénéficier du soutien puissant d'Eutelsat durant la prochaine phase de notre parcours conjoint, pour le plus grand bénéfice des deux sociétés. Eutelsat est un formidable partenaire pour OneWeb grâce à la forte complémentarité de nos technologies, de nos ressources, de nos marchés cibles, de notre rayonnement géographique et de nos relations institutionnelles. »

Présentation investisseurs

Eutelsat Communications tiendra une conférence téléphonique le mardi 27 avril à 18h30 CET.

Pour vous connecter, composez l’un des numéros suivants :

+ 33 (0)1 76 77 25 07 (depuis la France)

+ 44 (0)330 336 9424 (depuis l’Europe)

+1 720 543 0206 (depuis les États-Unis)

Code d’accès : 7026990#

La présentation sera également accessible en direct par webcast https://globalmeet.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1457661&tp_key=e289286098.

Une retransmission de cette conférence téléphonique sera disponible du 27 avril 22h30 au 4 mai 22h30 CET :

+ 33 (0) 1 70 48 00 94 (depuis la France)

+ 44 (0) 207 660 0134 (depuis l’Europe)

+1 719 457 0820 (depuis les États-Unis)

Code d’accès : 7026990#

A propos d’Eutelsat Communications

Créé en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d’établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu’ils se trouvent. Eutelsat diffuse plus de 6 600 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, touchant une audience d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Basé à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau mondial de bureaux et de téléports. Ses équipes, constituées de 1 200 collaborateurs originaires de 50 pays, s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service. Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous le symbole ETL.

Pour en savoir plus sur Eutelsat, consultez www.eutelsat.com

A propos de OneWeb

OneWeb est un réseau mondial de communications spatiales dont le siège se trouve à Londres, permettant de fournir de la connectivité pour les gouvernements, les entreprises et les communautés. Ce service est fourni à travers une constellation de satellites en orbite basse s’appuyant sur un réseau global de stations terrestres et de terminaux utilisateurs permettant d’offrir des communications rapides, de haut-débit, de faible latence ouvrant la voie au futur Internet des objets et à la 5G pour tous, partout.

Pour en savoir plus sur OneWeb, consultez http://www.oneweb.world

1 1,4 milliard d’euros en retraitant du remboursement postérieur de 500 millions d’euros d’obligations.