安立公司為下一代掌上型頻譜分析儀選擇PLDA的PCIe解決方案

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--高速互聯領域的產業領導者PLDA今天宣布，安立公司已為其下一代掌上型頻譜分析器選擇PLDA的PCIe控制器IP。安立是一家創新型通訊測試與測量解決方案的全球供應商。全球實作PLDA解決方案的公司正在不斷增多，安立現在加入到他們的行列中。

由於高品質和可設定的PCIe IP已經針對高階分析儀進行了完美最佳化，因此，PCIe技術長期以來一直被測試和測量行業所採用。PLDA採用ASIC和FPGA技術的PCIe控制器解決方案的成熟度，以及該公司在出色客戶支援方面的聲譽，都是安立的關鍵決定因素。

資深產品經理Russel Lindsay表示：「安立開發需要高頻寬連接的領先掌上型測試解決方案，以滿足當今高速無線網路的需求。PLDA XpressRICH-AXI IP對連接到DMA引擎的AXI串流的支援對我們來說是一項關鍵要素，因為它允許我們的現場頻譜分析儀透過PCIe介面有效地將I/Q流傳輸到電腦上。」

PLDA的XpressRICH-AXI IP的主要功能包括：

內建DMA引擎，具有散點收集(Scatter-Gather)和描述元預取功能

支援多個可供使用者選擇的AXI介面

高階FPGA元件上的多種組態

PLDA技術長Stephane Hauradou表示：「PLDA努力為測試和測量行業提供業界領先的PCIe解決方案。今天，我們因能夠為安立供貨而倍感榮幸，我們期待著現在和將來與他們緊密合作。」

更多資訊

如需瞭解關於PCIe產品和XpressRICH-AXI IP的更多資訊，請造訪www.plda.com並導覽至XpressRICH-AXI網頁。

關於安立

安立公司(www.anritsu.com)是一家擁有超過125年歷史的創新性通訊解決方案供應商。公司的測試和測量方案包括可用於研發、生產、安裝和維護程序的無線、光學、微波/無線射頻和數位儀器、營運支援系統和方案。同時，安立還提供精密微波/無線射頻元件、光學設備以及用於通訊產品及通訊系統的高速設備。隨著OSS監控解決方案的加入，公司擴大了產品範圍，旨在為現有和下一代有線和無線通訊系統和服務提供者提供完整的解決方案。安立約有4000多名員工，產品銷往全球90多個國家。

關於PLDA

PLDA是半導體智慧財產權(SIP)的開發公司和許權人，專注於支援multi-gigabit速率(2.5G、5G、8G、16G、25G、32G、56G)高速互連介面和PCI Express、CCIX及CXL等協定的開發。PLDA現已發展成為該領域的領導者，在62個國家擁有超過3,300個客戶專案和6,400項授權。PLDA是一家全球性的科技公司，在矽谷、法國、保加利亞、臺灣和中國大陸均設有辦事處。

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商標

所有註冊商標和其他商標均屬於其各自所有者。PCI-SIG、PCI Express和PCIe是PCI-SIG的商標或註冊商標。CXL和Compute Express Links是Compute Express Link Consortium的商標。XpressLINK是PLDA的商標。

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