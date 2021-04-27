安立公司为下一代手持式频谱分析仪选择PLDA的PCIe解决方案

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--高速互联领域的行业领导者PLDA今天宣布，安立公司已为其下一代手持式频谱分析器选择PLDA的PCIe控制器IP。安立是一家创新型通信测试与测量解决方案的全球供应商。全球实施PLDA解决方案的公司正在不断增多，安立现在加入到他们的行列中。

由于高质量和可配置的PCIe IP已经针对高端分析仪进行了完美优化，因此，PCIe技术长期以来一直被测试和测量行业所采用。PLDA基于ASIC和FPGA技术的PCIe控制器解决方案的成熟度，以及该公司在出色客户支持方面的声誉，都是安立的关键决定因素。

高级产品经理Russel Lindsay表示：“ 安立开发需要高带宽连接的领先手持式测试解决方案，以满足当今高速无线网络的需求。PLDA XpressRICH-AXI IP对连接到DMA引擎的AXI流的支持对我们来说是一项关键要素，因为它允许我们的现场频谱分析仪通过PCIe接口有效地将I/Q流传输到计算机上。”

PLDA的XpressRICH-AXI IP的主要功能包括：

内置DMA引擎，具有散点收集(Scatter-Gather)和描述符预取功能

支持多个可供用户选择的AXI接口

高端FPGA器件上的多种配置

PLDA首席技术官Stephane Hauradou表示：“ PLDA努力为测试和测量行业提供业界领先的PCIe解决方案。今天，我们因能够为安立供货而倍感荣幸，我们期待着现在和将来与他们紧密合作”。

更多信息

如需了解关于PCIe产品和XpressRICH-AXI IP的更多信息，请访问www.plda.com并导航至XpressRICH-AXI网页。

关于安立

安立公司(www.anritsu.com)是一家拥有超过125年历史的创新性通信解决方案提供商。公司的测试和测量方案包括可用于研发、生产、安装和维护程序的无线、光学、微波/无线射频和数字仪器、运营支持系统和方案。同时，安立还提供精密微波/无线射频部件、光学设备以及用于通信产品及通信系统的高速设备。随着OSS监控解决方案的加入，公司扩大了产品范围，旨在为现有和下一代有线和无线通信系统和服务提供商提供完整的解决方案。安立约有4000多名员工，产品销往全球90多个国家。

关于PLDA

PLDA是半导体知识产权(SIP)的开发公司和许可方，专注于支持数千兆速率(2.5G、5G、8G、16G、25G、32G、56G)高速互连接口和PCI Express、CCIX及CXL等协议的开发。PLDA现已发展成为该领域的领导者，在62个国家拥有超过3,300个客户项目和6,400项许可证。PLDA是一家全球性的科技公司，在硅谷、法国、保加利亚、台湾和中国大陆均设有办事处。

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商标

所有注册商标和其他商标均属于其各自所有者。PCI-SIG、PCI Express和PCIe是PCI-SIG的商标或注册商标。CXL和Compute Express Links是Compute Express Link Consortium的商标。XpressLINK是PLDA的商标。

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