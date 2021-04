A ZeroFOX abraça a estratégia de parceiro para acelerar ainda mais o rápido crescimento, lança novo programa de parceria global

BALTIMORE--(BUSINESS WIRE)--A ZeroFOX, líder em Inteligência e Proteção contra Ameaças Externas, anunciou hoje o lançamento do ZeroFOX Global Partner Program, um pivô estratégico para uma estratégia que prioriza o parceiro. Essa mudança aumenta significativamente o investimento da ZeroFOX na capacitação de parceiros e no compromisso de conduzir todos os negócios com e por meio de seu ecossistema completo de parceiros.

Outro salto à frente após a expansão significativa da empresa de recursos de inteligência de ameaças cibernéticas e adição de três centros de operações de segurança globais (SOCs) 24 horas por dia, sete dias por semana, a estratégia de parceria em primeiro lugar da ZeroFOX irá acelerar os recursos para clientes novos e existentes. Apoiado por uma estrutura de três níveis com benefícios crescentes, incluindo incentivos de vendas graduais, suporte white glove e fundos de desenvolvimento de marketing, o Global Partner Program também oferece uma abrangente caixa de ferramentas go-to-market para atender às necessidades sob demanda de uma força de vendas global. Organizações parceiras especializadas e empreendedoras com acesso a mercados geográficos e verticais estratégicos serão apoiadas por meio de um programa de incubadora que incentiva iniciativas de marketing bem-sucedidas, atingindo metas de treinamento e velocidade geral de negócios.

O Gartner prevê que os gastos mundiais com TI aumentarão 6,2% este ano em relação ao ano anterior, chegando a US$ 3,9 trilhões. Em meio a esse crescimento da tecnologia, as empresas estão reexaminando sua abordagem de segurança cibernética. Na verdade, mais da metade (55%) dos executivos de tecnologia e segurança planejam aumentar seus orçamentos cibernéticos este ano, de acordo com uma pesquisa recente da PwC. Com o trabalho remoto e a dependência digital (incluindo um influxo no uso de mídia social impulsionado pela pandemia) contribuindo diretamente para esse aumento nos ataques, é essencial que o setor de segurança cibernética trabalhe para impulsionar a resiliência nos mercados.

“Nossos parceiros contam com o ritmo incomparável de inovação e compromisso da ZeroFOX em fornecer o serviço de inteligência de ameaças externas mais forte do mundo. Juntos, nos colocamos em uma posição para fornecer proteção incomparável, inteligência e recursos de interrupção para todos os nossos clientes”, afirmou James C. Foster, CEO da ZeroFOX. “Além disso, nossos clientes apreciam que, como uma organização que prioriza o parceiro, investimos em soluções diferenciadas de parceiros. Nossa plataforma de IA é um verdadeiro diferencial para nossos parceiros e clientes”.

Com o Global Partner Program da ZeroFOX, parceiros e MSSPs que buscam aumentar o valor do cliente receberão um rico conjunto de recursos de serviços profissionais que, em última análise, enriquecem sua oferta principal. Para liderar a carga, a ZeroFOX contratou uma equipe completa de parcerias globais de veteranos de canal, incluindo uma equipe dedicada de diretores de parceiros de canal, engenheiros de solução e especialistas em marketing, liderada pelo vice-presidente de parcerias globais da ZeroFOX, Brian Costello.

“O investimento da ZeroFOX na capacitação de parceiros por meio de vendas, marketing e experiência técnica significa que nossos parceiros podem entrar no mercado mais rapidamente, gerar mais demanda e garantir fontes de receita mais sustentáveis”, afirmou Brian Costello, vice-presidente de parcerias globais da ZeroFOX. “Tanto os programas sob demanda quanto os de luvas brancas significam que os parceiros podem projetar com segurança o valor que ZeroFOX traz para seu portfólio”.

A ZeroFOX espera dobrar a contribuição do parceiro para o negócio neste ano, já adquirindo o maior cliente da empresa na história da empresa por meio de um contrato com um parceiro. Os parceiros continuam a ampliar os recursos da ZeroFOX em várias verticais amplamente visadas por criminosos cibernéticos, incluindo saúde e serviços financeiros, e estender a presença geográfica da empresa e a expansão na EMEA, APAC e LATAM.

"A capacidade do ZeroFOX de unir ambientes sociais, móveis, de superfície e deep web e dark web oferece uma solução de proteção digital poderosa de risco alinhada com o etos da Exclusive Networks UK de permitir que nossos parceiros se diferenciem por meio da inovação e abordem os novos desafios enfrentados pelos usuários finais", afirmou Mark Parr, diretor de fornecedores estratégicos da Exclusive Networks UK. “Nossa parceria com ZeroFOX ajudou a impulsionar o crescimento e descobrir novas oportunidades ao lado de nossa gama diversificada de parceiros. Além disso, as integrações da ZeroFOX com várias de nossas tecnologias existentes resultam na criação de soluções abrangentes e escaláveis a serem adotadas por nossa ampla base de parceiros. A sinergia entre a Exclusive Networks UK e a ZeroFOX se estende além da tecnologia, com ambas as organizações liderando com uma abordagem "podemos fazer" e se esforçando continuamente para inovar. Isso torna o trabalho em equipe uma escolha natural”.

Sobre a ZeroFOX – A ZeroFOX fornece às empresas proteção, inteligência e interrupção para desmantelar ameaças externas a marcas, pessoas, ativos e dados em toda a superfície de ataque público em uma plataforma abrangente. Com cobertura global completa em toda a superfície, deep e dark web e um mecanismo de análise baseado em inteligência artificial com suporte da Intel, a plataforma ZeroFOX identifica e corrige ataques de phishing direcionados, comprometimento de credenciais, exfiltração de dados, sequestro de marca, ameaças executivas e de localização e muito mais. A tecnologia patenteada ZeroFOX Platform processa e protege milhões de postagens, mensagens e contas diariamente em todo o cenário social e digital, abrangendo LinkedIn, Facebook, Slack, Instagram, Pastebin, YouTube, lojas de aplicativos móveis, domínios, e-mail baseado em nuvem e muito mais.

