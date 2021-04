Mindbreeze en adesso zijn strategische partners op het gebied van intelligent kennisbeheer

LINZ, Oostenrijk & DORTMUND, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--Mindbreeze, een toonaangevende aanbieder van appliances en clouddiensten op het gebied van informatie-inzicht, gaat een samenwerking aan met adesso. Klanten van de internationaal actieve IT-dienstverlener profiteren nu van innovatief en intelligent kennisbeheer in combinatie met technologische competentie en specialistische branchekennis.

“Een succesvol bedrijf is gebaseerd op geavanceerde ideeën, toekomstbestendige technologieën en op maat gemaakte IT-strategieën. Het draait allemaal om de winnende combinatie van technologische expertise en een gedegen kennis van het bedrijf in kwestie,” verklaart Pascal Reddig, hoofd Competence Center 'Google Cloud' bij adesso. “Met Mindbreeze hebben we een belangrijke partner gevonden die beide aspecten verenigt op een zeer hoog kwaliteitsniveau. Onze klanten zullen blij zijn dat we ons serviceportfolio hebben uitgebreid met dit soort innovatieve technologie."

Mindbreeze InSpire combineert traditionele zoektechnologieën met de meest geavanceerde technologische ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie om bedrijfsinformatie te interpreteren en antwoorden te bieden op kritieke zakelijke problemen.

"Met adesso hebben we een krachtige partner in de Duitstalige regio gevonden. Door onze krachten te bundelen met adesso, breiden we ons bereik uit naar nog meer bedrijven in Duitsland en kunnen we samen professioneel voldoen aan de groeiende vraag naar intelligent kennisbeheer,” licht Daniel Fallmann, oprichter en CEO van Mindbreeze, toe.

Over adesso

adesso behoort tot de leidende IT-dienstverleners op de Duitstalige markt en is gespecialiseerd in advies en softwareontwikkeling op maat voor de kernbedrijfsprocessen van ondernemingen en openbare besturen. De strategie van adesso is gebaseerd op drie pijlers: de uitgebreide sectorspecifieke expertise van de medewerkers; brede, leverancierneutrale technologische competentie; en beproefde, geschikte methoden voor de implementatie van softwareprojecten. Het resultaat: IT-oplossingen die bedrijven concurrerender maken. De kernsectoren van adesso zijn verzekeringen en herverzekeringen, bank- en financiële diensten, gezondheidszorg, loterijen, energievoorziening, openbaar bestuur, de automobielsector, transportbedrijven en de detailhandel. Adesso werd opgericht in Dortmund in 1997 en heeft momenteel ongeveer 5.000 mensen (volgens FTE) in dienst in de adesso Group. Het aandeel is genoteerd op de gereglementeerde markt. Meer informatie is te vinden op www.adesso.de.

Over Mindbreeze

Mindbreeze is een toonaangevende wereldwijde leverancier van appliances en clouddiensten voor Enterprise Search, toegepaste kunstmatige intelligentie en kennisbeheer. Meer dan 2.000 bedrijven over de hele wereld gebruiken Mindbreeze InSpire al als standaardproduct om op intelligente wijze hun bedrijfsgegevens te koppelen, te analyseren en te raadplegen. Het wereldwijde partnernetwerk zorgt ervoor dat klanten overal ter wereld in alle tijdzones kunnen worden ondersteund.

U kunt meer informatie vinden op www.mindbreeze.com

