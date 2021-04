Collaboration entre Voluntis et Eisai dans le domaine des thérapies numériques en oncologie

CAMBRIDGE, Mass. & PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Voluntis (Euronext Growth Paris, Ticker : ALVTX - ISIN : FR0004183960), un leader dans le domaine des thérapies numériques, annonce aujourd'hui un accord de collaboration avec Eisai (Siège social : Tokyo) pour concevoir et développer des thérapies numériques (DTx) innovantes de soutien aux patients atteints de cancer, ainsi qu'un investissement stratégique d'Eisai dans Voluntis.

Collaboration et accord de licence enrichissant davantage le pipeline commercial de Voluntis

En s'appuyant sur la plateforme technologique Theraxium de Voluntis, les deux sociétés collaboreront autour de nouveaux DTx spécialement conçus pour les patients et les professionnels de santé dans le cadre des traitements anticancéreux.

L’objectif des partenaires est de concevoir et de développer ensemble de nouveaux DTx, et d’en évaluer leur apport pour les patients et les professionnels de santé. In fine, les sociétés pourraient commercialiser ces DTx, une fois les homologations réglementaires obtenues. Ces nouvelles solutions seront conçues en vue d’une commercialisation aux Etats-Unis, au Japon et dans des marchés européens. Cette initiative s’inscrit au cœur de la stratégie des deux partenaires, qui consiste à utiliser les technologies numériques pour améliorer l’expérience patient vis-à-vis des traitements, ainsi que les résultats cliniques. Les DTx seront basés sur la plateforme Theraxium, socle technologique du portefeuille de thérapies numériques de Voluntis, dont sa solution propriétaire en oncologie, qui a été la première à être autorisée aux Etats-Unis et en Europe.

En complément de leur collaboration en oncologie, les partenaires exploreront d’autres opportunités de collaboration pour développer, évaluer et commercialiser des thérapies numériques basées sur la plateforme Theraxium dans le domaine de la neurologie, une autre aire thérapeutique prioritaire pour Eisai, notamment autour de la maladie d’Alzheimer et la démence.

Pierre Leurent, Directeur Général de Voluntis, a déclaré : "Nous sommes fiers de lancer cette alliance avec Eisai, un leader des sciences de la vie animé par une philosophie de soins de santé humaine inspirante. Nos équipes sont impatientes de contribuer à cette mission, en apportant des compétences et des capacités complémentaires pour mener à bien cette collaboration. Nous sommes honorés de la confiance qu'Eisai nous accorde et nous y voyons une reconnaissance de Voluntis en tant que partenaire de confiance à l’échelle mondiale pour les entreprises pharmaceutiques développant des thérapies augmentées par le numérique".

À la suite de cet accord stratégique, Voluntis accroît sa présence mondiale avec une nouvelle opportunité de commercialiser sa technologie au Japon. Cette collaboration vient également enrichir le portefeuille de solutions DTx de l’entreprise en partenariat avec l’industrie pharmaceutique, démontrant une fois encore la solidité de sa plateforme Theraxium, technologie de pointe pour accélérer et dérisquer les initiatives DTx stratégiques des principaux acteurs pharmaceutiques.

Principaux termes de l'investissement stratégique d'Eisai

En parallèle du paiement à la signature de l’accord de collaboration et de licence, Eisai réalise un investissement stratégique dans Voluntis. Cette transaction renforcera le partenariat entre les deux sociétés.

L'investissement sera réalisé par l'émission réservée à Eisai de 100 361 actions ordinaires sans droit de préemption pour les actionnaires existants de la société. Le prix d'émission des nouvelles actions a été fixé à 4,15 € par action. Après le règlement-livraison des nouvelles actions, Eisai détiendra environ 1,1% du capital social et 0,86% des droits de vote de Voluntis.

Kazumasa Nagayama, directeur de la stratégie d'Eisai, a déclaré : "Eisai a pour objectif de devenir un "Innovateur Medico Sociétal" (une entreprise qui transforme la société en créant des médicaments et en fournissant des solutions) dans notre plan d'affaires à moyen terme "EWAY 2025". Le partenariat avec Voluntis, un leader du domaine des DTx, est l'une de nos initiatives clés pour y parvenir. Nous comptons sur cette alliance pour contribuer à accroître les bénéfices pour les patients et leurs familles".

Veuillez-vous référer à la page 5 pour plus de détails sur la transaction financière.

À propos de Voluntis

Voluntis développe des thérapies numériques pour aider les patients atteints de maladies chroniques à mieux gérer leur traitement au quotidien afin d’en améliorer l’efficacité. Composées d'applications mobile et web, les solutions de Voluntis délivrent instantanément, grâce à des algorithmes médicaux, des recommandations personnalisées au patient et à son équipe soignante afin, par exemple, d'ajuster le dosage d'un traitement, d'en gérer les effets secondaires ou de surveiller des symptômes, tout en permettant un suivi du patient à distance. Exploitant sa plateforme Theraxium, Voluntis a développé de multiples thérapies numériques, notamment en oncologie et en diabète. Voluntis a établi des partenariats de longue durée avec des entreprises de premier plan dans le domaine des sciences de la vie. Basé à Cambridge, MA, et Paris, France, Voluntis est un membre fondateur de la Digital Therapeutics Alliance. Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.voluntis.com

Mnemo : ALVTX - ISIN : FR0004183960

À propos d'Eisai

Eisai est une société pharmaceutique mondiale de premier plan, basée sur la recherche et le développement, dont le siège est au Japon et qui emploie environ 10 000 personnes dans le monde. Nous définissons notre mission d'entreprise comme étant de " donner la priorité aux patients et à leurs familles et d'accroître les avantages que procurent les soins de santé ", ce que nous appelons notre philosophie de soins de santé humaine (SSH). Nous nous efforçons de concrétiser notre philosophie de soins de santé humaine en proposant des produits innovants dans des domaines thérapeutiques où les besoins médicaux non satisfaits sont importants, notamment l'oncologie et la neurologie. Dans l'esprit de la philosophie hhc, nous poussons cet engagement encore plus loin en appliquant notre expertise scientifique, nos capacités cliniques et les connaissances des patients pour découvrir et développer des solutions innovantes qui aident à répondre aux besoins non satisfaits les plus difficiles de la société, notamment les maladies tropicales négligées et les objectifs de développement durable.

Pour plus d'informations sur Eisai, veuillez visiter www.eisai.com (pour le monde entier), us.eisai.com (pour les États-Unis) ou www.eisai.eu (pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique), et connectez-vous avec nous sur Twitter (États-Unis et monde entier) et LinkedIn (pour les États-Unis).

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives au groupe Voluntis et à ses activités, y compris ses perspectives et le développement de ses produits. Voluntis estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, des déclarations prospectives ne constituent pas des garanties d’une performance future, étant donné qu’elles portent sur des événements futurs et dépendent de circonstances qui pourraient ou non se réaliser dans le futur, et de divers risques et incertitudes, dont ceux décrits dans le rapport financier annuel 2019 et le rapport financier semestriel 2020 publiés par Voluntis respectivement le 30 avril 2020 et le 29 septembre 2020, dont une copie est disponible sur le site internet du Groupe (www.voluntis.com), et de l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Voluntis est présent. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Voluntis ou que Voluntis ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Voluntis diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Voluntis décline toute responsabilité quant à la mise à jour de ces déclarations prospectives.

Détails de la transaction financière

Le Conseil d'administration de Voluntis du 26 avril 2021, faisant usage de la délégation qui lui a été accordée aux termes de la 26ème résolution de l’Assemblée Générale Mixte de la Société en date du 29 juin 2020, a décidé l’émission d’un nombre total de 100 361 actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale unitaire de 0,10 €, et en a réservé la souscription à Eisai (investisseur entrant dans la catégorie de personnes définie à la 26ème résolution 1).

L'augmentation de capital, représentant environ 1,1% du capital de la Société, sur une base non diluée, avant la réalisation de l’opération, a été réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants de la Société, sur le fondement de l'article L. 225-138 du Code de commerce français.

Le prix d'émission des actions nouvelles a été fixé à 4,15 € par action. Ce prix correspond à la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des 3 dernières séances de bourse précédant sa fixation, conformément à la 26ème résolution de l'assemblée générale mixte de la Société du 29 juin 2020. Le produit brut de l'émission pour Voluntis est de 416 498,15 € (prime d'émission incluse).

Impact de l'émission sur la répartition du capital

A titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société avant l'augmentation de capital deviendra environ 0,99% après l'opération.

Avant émission Après émission Nombre % du capital % des droits Nombre % du capital % des droits de titres social de vote de titres social de vote Management & employés 405,161 4.5% 6.8% 405,161 4.5% 6.7% Bpifrance Participations 1,890,974 21.1% 16.3% 1,890,974 20.9% 16.2% SHAM Innovation Santé 975,218 10.9% 16.8% 975,218 10.8% 16.7% LBO France 609,839 6.8% 10.5% 609,839 6.7% 10.4% Vesalius Biocapital 544,282 6.1% 9.4% 544,282 6.0% 9.3% Debiopharm Innovation Fund 885,778 9.9% 7.6% 885,778 9.8% 7.6% Indigo 491,782 5.5% 4.2% 491,782 5.4% 4.2% Eisai 100,361 1.1% 0.9% Autres 3,144,234 35.1% 28.3% 3,144,234 34.8% 28.1% TOTAL 8,947,268 100.00% 100.00% 9,047,629 100.00% 100.00%

Règlement-livraison et cotation des actions nouvelles

Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché d'Euronext Growth Paris sont prévus le 3 mai 2021, sous réserve des conditions usuelles. Les actions ordinaires nouvelles seront admises aux négociations sur le marché d'Euronext Growth Paris sur la même ligne de cotation que les actions ordinaires existantes de Voluntis d’ores et déjà cotées sous le même code ISIN FR0004183960 - ALVTX. Les actions ordinaires nouvelles seront assimilées aux actions ordinaires existantes de Voluntis.

L’opération n’a pas donné lieu à un prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers.

1 À savoir « des personnes physiques ou morales (en ce compris des sociétés), trusts, et fonds d’investissement, ou autres véhicules de placement, quelle que soit leur forme (en ce compris, sans limitation, tout fonds d’investissement ou sociétés de capital-risque, notamment tout FPCI, FCPI ou FIP), de droit français ou étranger, actionnaires ou non de la Société, investissant à titre habituel dans le secteur technologique ».