Cyber Intelligence House en INTERPOL tekenen samenwerkingsovereenkomst voor hulp bij onderzoek cybercriminaliteit

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--In het kader van de overeenkomst zal Cyber Intelligence House (CIH) middelen en diensten leveren aan INTERPOL ter ondersteuning van het onderzoek naar cybercriminaliteit en virtuele activa (VA)-criminaliteit en het bestrijden en actief monitoren van het dark web, wat essentieel wordt geacht om criminelen over de hele wereld een stap voor te blijven. Mikko Niemela, CEO van Cyber Intelligence House, is er vast van overtuigd dat het voor iedereen een win-winsituatie is en verklaarde dat "het samenwerkingsverband met INTERPOL ons een uitstekende gelegenheid biedt om te leren van de frontlinie van het onderzoek zodat wij ons dienstenaanbod nog verder kunnen verbeteren."

Cyber Intelligence House (CIH) gaat technologie en diensten leveren aan INTERPOL om het onderzoek te versnellen en misdaadanalyses uit te voeren. Het samenwerkingsverband is bedoeld om de onderzoekscapaciteit van INTERPOL op het gebied van cybercriminaliteit verder uit te breiden. Dankzij de samenwerking die voor beide partijen voordelig is “kan CIH zijn instrumenten verder ontwikkelen, op basis van feedback van INTERPOL” aldus Mikko Niemela, CEO van Cyber Intelligence House.

INTERPOL, opgericht door landen over de hele wereld om internationale misdaad te voorkomen, is 's werelds grootste internationale politieorganisatie. Momenteel zijn 194 landen lid van de organisatie. De afgelopen jaren heeft INTERPOL talrijke onderzoeken naar cybercriminaliteit geleid, van identiteitsdiefstal tot cryptocurrencyroof. In november 2020 heeft INTERPOL de Cybercrime Knowledge Exchange (CKE) opgezet, om de uitwisseling van informatie tussen rechtshandhavingsinstanties, internationale organisaties en deskundigen op het gebied van cyberbeveiliging makkelijker te maken.

Cyber Intelligence House is een cyberbeveiligingsbedrijf, gevestigd in Singapore, dat geavanceerde technologie biedt voor Darkweb, Deepweb en Data Breach Investigations. Het platform is ontworpen voor wetshandhaving en biedt onderzoekers van cybercriminaliteit toegang tot een enorme hoeveelheid bewijsmateriaal uit anderszins obscure en verborgen bronnen zoals Dark Web Markets, klokkenluidersplatforms en discussieforums, die in realtime blijven groeien en vaak al meerdere jaren bestaan.

Mikko Niemela, CEO van Cyber Intelligence House, verklaarde het volgende, "We kunnen niet alleen het onderzoek helpen versnellen, maar ook leren van de frontlinie."

Hij voegde hieraan toe "We kijken ernaar uit om een grote rol te spelen bij de bestrijding van cybercriminaliteit en middelen te ontwikkelen om cybercriminaliteit te helpen voorkomen.”

Over Cyber Intelligence House

Cyber Intelligence House is een in Singapore gevestigd cyberbeveiligingsbedrijf dat gespecialiseerd is in het monitoren van cyberblootstelling. Het bedrijf stelt ondernemingen in staat om potentiële cyberdreigingen en -blootstelling vroegtijdig op te sporen en hierop te reageren. CIH werkt met de meest uiteenlopende opdrachtgevers, waaronder overheids- en rechtshandhavingsinstanties. Meer informatie over CIH treft u op https://cyberintelligencehouse.com.

