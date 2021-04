Mindbreeze e adesso: partner strategici nella gestione intelligente delle conoscenze

LINZ, Austria e DORTMUND, Germania--(BUSINESS WIRE)--Mindbreeze fornitore leader di appliance e servizi di cloud per l'insight delle informazioni, collabora con adesso. I clienti del fornitore di servizi IT attivo a livello internazionale beneficeranno d'ora in poi di gestione intelligente delle conoscenze unita a competenza tecnologica ed esperienza specializzata di settore.

"Un'attività commerciale di successo si fonda su idee all'avanguardia, tecnologie a prova di futuro e strategie IT su misura. Alla base di tutto sta la combinazione vincente di esperienza tecnologica e comprensione approfondita dell'attività commerciale in oggetto", spiega Pascal Reddig, responsabile del centro compentenze "Google Cloud" di adesso. "Con Mindbreeze abbiamo trovato un collaboratore chiave che unisce questi due aspetti a un livello qualitativo estremamente alto. I nostri clienti saranno entusiasti di vedere che il nostro portafoglio di servizi si è arricchito con questo genere di tecnologia innovativa".

Il prodotto InSpire di Mindbreeze unisce tradizionali tecnologie di ricerca agli sviluppi tecnologici più avanzati nel campo dell'intelligenza artificiale, per interpretare informazioni aziendali e fornire risposte a questioni critiche.

"In adesso abbiamo trovato un collaboratore prezioso nella regione di lingua tedesca. Unendo le forze, ampliamo il nostro raggio d'azione a un numero ancora maggiore di aziende in Germania e, insieme, saremo in grado di soddisfare la domanda crescente di gestione intelligente delle conoscenze a livello professionale", ha spiegato Daniel Fallmann, fondatore e CEO di Mindbreeze.

Informazioni su adesso

adesso è uno dei fornitori di servizi IT leader sul mercato in lingua tedesca. L'azienda si specializza in consulenza e sviluppo di software su misura per i processi commerciali chiave di aziende e pubblica amministrazione. La strategia di adesso si basa su tre pilastri: esperienza specializzata dei propri dipendenti, vaste competenze tecnologiche neutrali rispetto al fornitore, e metodi collaudati per l'implementazione di progetti software. Il risultato: soluzioni IT che rendono le aziende più competitive. I settori chiave di adesso comprendono assicurazioni e riassicurazioni, banche e finanza, sanità, lotteria, fornitura energetica, amministrazione pubblica, automobili, trasporti e vendita al dettaglio. Fondata a Dortmund nel 1997, adesso conta circa 5.000 dipendenti (secondo l'Equivalente a Tempo Pieno, FTE) nel Gruppo aziedale. Le sue azioni sono quotate sul mercato regolamentato. Maggiori informazioni su www.adesso.de.

Informazioni su Mindbreeze

Mindbreeze è un importante fornitore internazionale di appliance e servizi cloud per ricerca aziendale, intelligenza artificiale applicata e gestione delle conoscenze. Oltre 2.000 le aziende in tutto il mondo utilizzano il prodotto Inspire di Mindbreeze come soluzione standard per collegare, analizzare e accedere ai propri dati aziendali in maniera intelligente. La rete globale di collaboratori consente il supporto clienti a livello globale, a prescindere dai fusi orari.

Per maggiori informazioni, visitare www.mindbreeze.com o seguiteci su LinkedIn e Twitter @Mindbreeze.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.