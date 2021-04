Mindbreeze et adesso sont des partenaires stratégiques dans le domaine de la gestion intelligente des connaissances

LINZ, Autriche, et DORTMUND, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Mindbreeze, un fournisseur de premier plan d'équipements et de services Cloud dans le domaine de la compréhension de l'information, s'associe à adesso. Les clients du prestataire informatique opérant à l'échelon international bénéficient dorénavant d’une gestion innovante et intelligente des connaissances, associée à des compétences technologiques et à une expertise industrielle spécialisée.

« Une entreprise prospère est basée sur des idées avant-gardistes, des technologies à l’abri du vieillissement et des stratégies informatiques sur mesure. Tout tourne autour de la combinaison gagnante d’une expertise technologique et d’une excellente compréhension de l’entreprise en question », explique Pascal Reddig, responsable du centre de compétences “Google Cloud” chez adesso. « Avec Mindbreeze, nous avons trouvé un partenaire clé qui réunit les deux aspects avec un niveau de qualité extrêmement élevé. Nos clients seront enchantés d’apprendre que nous avons amélioré notre gamme de services avec ce genre de technologie innovante. »

Mindbreeze InSpire combine des technologies de recherche traditionnelles avec les évolutions technologiques les plus avancées dans l’intelligence artificielle pour interpréter les informations de l'entreprise et apporter des réponses aux enjeux commerciaux cruciaux.

« Nous avons trouvé dans adesso un partenaire puissant dans la région germanophone. En unissant nos forces à celles d’adesso, nous étendons notre portée à encore plus d’entreprises en Allemagne et, ensemble, nous serons en mesure de répondre à la demande croissante pour une gestion intelligente des connaissances de manière professionnelle », a expliqué Daniel Fallmann, fondateur et PDG de Mindbreeze.

À propos d’adesso

adesso se classe parmi les plus importants prestataires informatiques sur le marché germanophone, spécialisé dans le conseil et le développement logiciel personnalisé pour les processus d'affaires centraux des sociétés et des administrations publiques. La stratégie d’adesso est basée sur trois piliers : l’expertise complète, spécifique à un secteur, de ses employés ; une vaste compétence technologique non liée à un fournisseur et des méthodes éprouvées pour la mise en œuvre de projets logiciels. Le résultat : des solutions informatiques qui rendent les entreprises plus compétitives. Les industries de base d’adesso incluent l’assurance et la réassurance, les services bancaires et financiers, les soins de santé, les loteries, l’approvisionnement énergétique, l’administration publique, le secteur automobile, les entreprises de transport, ainsi que le secteur du détail. Fondée à Dortmund en 1997, la société adesso emploie actuellement environ 5 000 personnes (d’après FTE) dans le groupe adesso. Ses actions sont cotées sur le marché réglementé. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.adesso.de.

À propos de Mindbreeze

Mindbreeze est un fournisseur international de premier plan d'équipements et de services Cloud pour la recherche d'entreprise, l’intelligence artificielle appliquée et la gestion des connaissances. Plus de 2 000 sociétés dans le monde utilisent déjà Mindbreeze InSpire comme produit standard pour relier, analyser et accéder à leurs données d'entreprise de façon intelligente. Le réseau mondial de partenaires garantit que les clients peuvent être accompagnés n’importe où dans le monde, dans tous les fuseaux horaires.

Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.mindbreeze.com, vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn et Twitter @Mindbreeze.

