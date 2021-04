NuVenture se lance pour attirer les talents du secteur de la souscription en assurance

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--NuVenture International Ltd, une nouvelle entreprise établie à Londres, a élaboré un cadre solide pour développer un vaste portefeuille de MGA, ciblant un large éventail de produits et de secteurs d'assurance et combinant l'expertise en souscription aux avantages de la technologie moderne.

NuVenture a été créée par le spécialiste du secteur Andy Colbran dans le cadre d'un partenariat stratégique avec Xceedance. La société exploite une suite éprouvée et complète de services spécifiques à l'assurance pour attirer les équipes de souscripteurs et pour amener un changement sur le marché des MGA basé sur une culture de la transparence avec les fournisseurs de capacités. Chez NuVenture, les intérêts des fondateurs de MGA et leurs rétributions financières sont indissociables de la valeur qu'ils créent pour les fournisseurs de capacités.

Grâce au financement fourni par NuVenture, les souscripteurs fondateurs détiendront une participation en capital importante au sein de leurs MGA. Les fondateurs pourront ainsi reconsidérer le processus de souscription, stimuler l'innovation et tirer les bénéfices de la gestion de leur propre entreprise. Pour atteindre leurs objectifs, les fondateurs et les équipes peuvent exploiter la technologie exclusive MGA de NuVenture, qui offre aux fournisseurs de capacité une connectivité transparente et un accès 24h/24 et 7j/7 à leurs données de souscription. Les MGA NuVenture sont accompagnés par des services professionnels centralisés qui leur permettent, ainsi qu'aux fournisseurs de capacités, d’axer leurs actions sur les éléments clés du succès, à savoir un processus de souscription discipliné et l'établissement de relations avec les courtiers.

« Je suis convaincu depuis longtemps qu’avec un investissement judicieux dans la technologie et un large appui de services professionnels, le modèle MGA peut apporter une grande valeur ajoutée aux courtiers, aux fournisseurs de capacité et aux clients », a déclaré Andy Colbran, PDG de NuVenture. « De plus, en utilisant des sources de données pertinentes, les MGA peuvent optimiser efficacement le processus de souscription sans compromettre la qualité. Nos premiers MGA seront opérationnels au cours du mois prochain. Nous souhaitons constituer un portefeuille d’assureurs et d’entrepreneurs chevronnés qui rejoindront NuVenture dans les mois et années à venir. C'est une proposition attrayante pour les assureurs audacieux, désireux de transformer l'écosystème de l'assurance et enchantés par la possibilité de mettre à profit la valeur qu'ils créent. »

À propos de NuVenture International Ltd

NuVenture (www.nuventure.com) promeut, développe et accompagne un large portefeuille de MGA qui tous bénéficient d'une gamme complète de fonctions de middle et de back-office fournies par Xceedance. Grâce à un modèle d'entreprise d'assurance innovant, basé sur une technologie moderne et évolutive et guidé par les valeurs fondamentales d'intégrité et de transparence, NuVenture ainsi que ses membres MGA axent leurs actions sur un changement durable du marché des MGA.

À propos de Xceedance

Xceedance (www.xceedance.com) est un fournisseur mondial de services de conseil et d'infogérance stratégiques, de technologie et d'analyse de données pour les organismes d'assurance. L’entreprise aide les assureurs à commercialiser leurs produits, à stimuler l'activité commerciale, à mettre en œuvre des technologies intelligentes, à fournir des analyses avancées et à optimiser les processus opérationnels. Les professionnels chevronnés de Xceedance donnent la possibilité aux assureurs du monde entier d'améliorer le service aux assurés, de pénétrer de nouveaux marchés, de renforcer la productivité du flux de travail et d'optimiser la rentabilité.

