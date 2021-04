REPLY: L’Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2020

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--L’Assemblea degli Azionisti di Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] riunitasi in data odierna ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2020, confermando la distribuzione di un dividendo lordo pari a 0,56 Euro per azione.

Il dividendo verrà posto in pagamento il 5 maggio 2021, con data di stacco dividendo fissata il 3 maggio 2021 (record date il 4 maggio 2021).

Bilancio dell’esercizio 2020

Il Gruppo Reply ha chiuso l’esercizio 2020 con un fatturato consolidato di 1.250,2 milioni di Euro in crescita del 5,7% rispetto agli 1.182,5 milioni di Euro dell’esercizio 2019.

L’EBITDA consolidato è stato di 207,9 milioni di Euro, in crescita del 8,7% rispetto ai 191,3 milioni di Euro registrati a dicembre 2019.

L’EBIT consolidato, da gennaio a dicembre, è stato di 169,5 milioni di Euro, in crescita del 9,1% rispetto ai 155,3 milioni di Euro a dicembre 2019.

Il risultato netto di gruppo, infine, è stato pari a 123,6 milioni di Euro, in aumento del 8,6% rispetto ai 113,9 milioni di Euro registrati nel 2019.

L’Assemblea degli Azionisti ha, inoltre, approvato, in conformità alle proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione, le seguenti deliberazioni:

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023

L’Assemblea ha nominato i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023, sulla base delle liste di candidati presentate.

Sono stati nominati Consiglieri:

- Mario Rizzante (Presidente), Tatiana Rizzante, Filippo Rizzante, Daniele Angelucci, Marco Cusinato, Elena Previtera e Patrizia Polliotto (che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148 del TUF e dal Codice di Corporate Governance) tratti dalla lista di maggioranza presentata dall’azionista Alika S.r.l. (titolare di una partecipazione pari al 39,754% del capitale sociale di Reply S.p.A.), che ha ottenuto il maggior numero di voti (76,709% di voti ottenuti);

- Secondina Giulia Ravera e Francesco Umile Chiappetta, che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148 del TUF e dal Codice di Corporate Governance, tratti dalla lista di minoranza presentata da un gruppo di Investitori (titolari complessivamente di una partecipazione pari al 3,503% del capitale sociale di Reply S.p.A.).

Il Collegio Sindacale nominato risulta composto da tre membri effettivi e due supplenti:

- Ciro Di Carluccio (Presidente) e Giancarla Branda (Sindaco Supplente), che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148 del TUF e dal Codice di Corporate Governance, tratti dalla lista di minoranza presentata da un gruppo di Investitori (titolari complessivamente di una partecipazione pari al 3,503% del capitale sociale di Reply S.p.A.);

- Piergiorgio Re (Sindaco Effettivo), Ada Garzino Demo (Sindaco Effettivo), Stefano Barletta (Sindaco Supplente), che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148 del TUF e dal Codice di Corporate Governance, tratti dalla lista di maggioranza presentata dall’azionista Alika S.r.l. (titolare di una partecipazione pari al 39,754% del capitale sociale di Reply S.p.A.), che ha ottenuto il maggior numero di voti (75,741% di voti ottenuti).

I curriculum vitae degli Amministratori e dei Sindaci, nonché l’ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente, sono a disposizione nella sezione investors del sito www.reply.com

Approvazione del Programma di acquisto e/o alienazione di azioni proprie

L’Assemblea ha autorizzato un nuovo programma di acquisto di azioni proprie, revocando quello attualmente in corso approvato nell’Assemblea del 21 aprile 2020: l’obiettivo prioritario di tale programma è l’acquisto di azioni al servizio di piani di incentivazione azionaria, di operazioni finalizzate all’acquisizione di partecipazioni, di operazioni di finanza straordinaria e/o conclusione di accordi con partner strategici.

L’autorizzazione ha durata di 18 mesi dalla data della deliberazione, per un massimo di 7.411.457 azioni ordinarie (pari al 19,8107% dell’attuale capitale sociale) del valore nominale di Euro 0,13 cadauna per un valore nominale massimo di Euro 963.489,41 nel limite di un impegno finanziario massimo di Euro 300.000.000. Il prezzo di acquisto non può essere inferiore al valore nominale (attualmente Euro 0,13) e superiore al prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate sul Mercato MTA il giorno precedente l’acquisto maggiorato del 20%.

Approvazione della Relazione sulla remunerazione

L’Assemblea ha, inoltre, approvato la sezione II della Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998.

Approvata la delega al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale con sovrapprezzo, previa revoca della precedente delega conferita in data 21 aprile 2016

L’Assemblea ha revocato la delega conferita al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale, scaduta il 21 aprile 2021, ed ha nuovamente autorizzato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale con sovrapprezzo ed esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, fino ad un importo massimo di nominali Euro 390.000,00 mediante emissione di massime n. 3.000.000 nuove azioni ordinarie Reply S.p.A., da nominali Euro 0,13 cadauna, da eseguirsi, in una o più tranche, e pertanto in forma scindibile, per un periodo massimo di cinque anni, da liberarsi mediante conferimenti in natura di partecipazioni in società di capitali aventi oggetto analogo o affine a quello della società o comunque funzionali allo sviluppo dell’attività; l’Assemblea ha conseguentemente deliberato di modificare l’art. 5 (Capitale) dello Statuto.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Giuseppe Veneziano, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

REPLY

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

26 aprile, 2021