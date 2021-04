LONDEN--(BUSINESS WIRE)--NuVenture International Ltd, een nieuw in Londen gevestigd bedrijf, heeft een robuust raamwerk gelanceerd om een diverse portefeuille van MGA’s op te zetten, gericht op een breed scala aan verzekeringsproducten en sectoren, waarbij verzekeringstechnische expertise wordt gecombineerd met de voordelen van moderne technologie.

NuVenture is gevormd door veteraan Andy Colbran in een strategisch partnerschap met Xceedance en maakt gebruik van een bewezen en breed scala aan verzekeringsspecifieke diensten om verzekeringsteams aan te trekken – en om veranderingen in de MGA-markt te beïnvloeden, gebaseerd op een cultuur van transparantie met capaciteitsaanbieders. Binnen de NuVenture-onderneming zijn de belangen van de oprichters van MGA en hun financiële beloningen onlosmakelijk verbonden met de waarde die ze creëren voor capaciteitsaanbieders.

