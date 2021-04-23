MSCI宣佈與Royalty Pharma結成策略性聯盟，推出生命科學指數

紐約--(BUSINESS WIRE)--為全球投資界提供關鍵決策支援工具與服務的一流公司MSCI Inc. (NYSE: MSCI)今天宣佈，該公司與生物製藥權利金的最大購買者以及為生物製藥產業創新提供主要資助的Royalty Pharma plc (Nasdaq: RPRX)合作，以推出新的指數來擴大MSCI的主題指數套組，這些新指數旨在掌握那些將顛覆生命科學、生物科技和製藥業集團的長期、尖端主題。

初始指數將衡量那些專注於提供病毒學和腫瘤學相關創新治療方法的公司的績效。Royalty Pharma將提供關於各種醫療病症、臨床試驗、轉化療法和科技方面的專長，以期產生突破性醫學治療方法，幫助MSCI設計分類架構和指數方法。

MSCI董事長兼執行長Henry Fernandez表示：「新冠疫情對社會各界都產生了深遠影響，並已證明會促進長期結構性變化，特別是在生命科學領域。正如我們在這段時間所看到的，生命科學公司對於塑造和發展醫療保健產業至關重要，並且對於開發預防和治療疾病的方法也至關重要。MSCI很高興與Royalty Pharma合作設計主題指數，這些主題指數將掌握處於不斷演變的最前線並對全球未來產生正向影響的公司。」

Royalty Pharma創辦人兼執行長Pablo Legorreta表示：「作為生命科學創新的主要資助者，我們非常高興與MSCI合作開發創新的指數解決方案，這些解決方案將被許可作為指數型金融產品的基礎，如針對該動態領域的ETF。此次合作利用了Royalty Pharma數十年累積的深厚臨床與科學知識，以及我們「策略與分析」團隊的獨特能力。此次合作代表Royalty Pharma透過創建支持生命科學投資的指數，將其現有知識資本貨幣化的創造性方法的另一例子。」

這些指數計畫於今年稍晚推出。

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