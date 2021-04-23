MSCI宣布与Royalty Pharma结成战略联盟，推出生命科学指数

纽约--(BUSINESS WIRE)--为全球投资界提供关键决策支持工具与服务的领先公司MSCI Inc. (NYSE: MSCI)今天宣布，该公司与生物制药特许权使用费最大购买者以及为生物制药行业创新提供主要资助的Royalty Pharma plc (Nasdaq: RPRX)合作，以通过推出新的指数来扩展MSCI的主题指数套件，这些新指数旨在掌握那些将颠覆生命科学、生物技术和制药行业集团的长期前沿主题。

初始指数将衡量那些专注于提供病毒学和肿瘤学相关创新治疗方法的公司的绩效。Royalty Pharma将提供关于各种医学状况、临床试验、转化疗法和技术方面的专长，以期产生突破性医学治疗方法，帮助MSCI设计分类框架和指数方法。

MSCI董事长兼首席执行官Henry Fernandez表示：“新冠疫情对社会各界都产生了深远影响，并被证明是长期结构性变化的促进剂，特别是在生命科学领域。正如我们在这段时间所看到的那样，生命科学公司对于塑造和发展医疗保健行业至关重要，并且对于开发预防和治疗疾病的方法也至关重要。MSCI很高兴与Royalty Pharma合作设计主题指数，这些主题指数将掌握处于不断发展的前沿并对全球未来产生积极影响的公司。”

Royalty Pharma创始人兼首席执行官Pablo Legorreta表示：“作为生命科学创新的主要资助者，我们非常高兴与MSCI合作开发创新的指数解决方案，这些解决方案将被许可作为指数金融产品的基础，如面向该动态领域的ETF。此次合作利用了Royalty Pharma数十年积累的深厚临床与科学知识，以及我们“策略与分析”团队的独特能力。此次合作代表着Royalty Pharma通过创建支持生命科学投资的指数将其现有知识资本货币化的创造性方法的另一例子。”

这些指数计划于今年晚些时候推出。

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