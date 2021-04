WALTHAM, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--PerkinElmer, Inc., een wereldleider die zich inzet voor innovatie voor een gezondere wereld, heeft vandaag aangekondigd dat het optreedt als leverancier en mede-ontwikkelaar van testen, instrumentoplossingen en expertise voor het PROXIDRUGS Consortium die zich richt op onderzoek naar nabijheidsmedicijnen of PROTAC’s (PROteolysis Targeting Chimeras). PROTAC’s zijn een nieuwe klasse geneesmiddelen die gebruik maken van het lichaamseigen recyclingsysteem van celeiwitten om ziekten te bestrijden door gebruik te maken van de 80% van de ziektegerelateerde eiwitten die momenteel niet worden gebruikt door de huidige beschikbare therapieën. Onder leiding van de Goethe Universiteit in Frankfurt, Duitsland, omvat het consortium onderzoekers van de Technische Universiteit van Darmstadt, het Fraunhofer Instituut voor Translationele Geneeskunde en Farmacologie en wereldwijde farmaceutische bedrijven gevestigd in de Rijn-Main-regio van Frankfurt.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.