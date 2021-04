SNCF entre en négociations exclusives avec la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et UN FONDS géré par DWS Group (DWS) en vue de la cession éventuelle de sa filiale Ermewa

PARIS, FRANCFORT, Allemagne & MONTREAL--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

A l’issue d’un processus d’enchères concurrentielles, le Conseil d’Administration de SNCF (Paris:MLSNP) a validé l’entrée en négociations exclusives avec un consortium constitué de la CDPQ et d’un fonds géré par DWS pour la cession éventuelle d’Ermewa Holding SAS et de ses filiales (Ermewa).

Avec un chiffre d’affaires de 489 millions d’euros, un EBITDA de 271 millions d’euros en 2020, une flotte de 100.000 matériels et 1 200 employés, le Groupe Ermewa est un leader des services de location de wagons de fret et de conteneurs-citernes. Présent dans 80 pays, le Groupe est un spécialiste de la conception, de l’optimisation et de la gestion d’actifs stratégiques pour la chaîne d’approvisionnement mondiale. Depuis son siège social en France et ses 40 bureaux internationaux, le Groupe Ermewa offre une expertise locale à une clientèle issue d’industries aussi diverses que l’acier, l’énergie, la construction, les mines, l’agroalimentaire, et le transport.

L’offre du consortium pourrait donner lieu à la conclusion d’accords définitifs une fois que les procédures usuelles d’information/consultation des instances représentatives du personnel compétentes au sein du Groupe SNCF et d’Ermewa auront été menées à leur terme. La réalisation de cette opération devrait notamment être soumise à l’autorisation de certaines autorités de la concurrence, dont la Commission européenne, et du Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance.

À l’issue de la transaction, le capital du Groupe Ermewa serait détenu en co-contrôle à parts égales entre la CDPQ et DWS.

La CDPQ et DWS sont des investisseurs de longue date en France, avec des participations importantes dans des entreprises françaises de premier plan. La CDPQ et DWS ont plus particulièrement une approche d'investissement créatrice de valeur à long terme, fondée sur une gestion diligente des actifs, un actionnariat actif et une gouvernance appropriée, en capacité de financer la croissance organique des entreprises dans lesquelles ils investissent.

Jean-Pierre Farandou, Président-Directeur général de SNCF, a déclaré : « Le projet de cession d’Ermewa s’inscrit pleinement dans la stratégie du groupe SNCF : devenir un leader mondial de la mobilité durable des voyageurs et des marchandises, avec un cœur de métier ferroviaire et deux actifs stratégiques, Keolis et Geodis. Cette opération permettrait en outre d’accélérer le désendettement du groupe, et de poursuivre l’objectif de maintien de sa trajectoire financière, tout en adossant Ermewa à des partenaires de long terme, à même d’assurer la pérennité de l’activité de cette société qui demeurerait un partenaire commercial de SNCF. »

Emmanuel Jaclot, premier vice‑président et chef des Infrastructures à la CDPQ, a déclaré : « La CDPQ est ravie d’avoir l’opportunité d’investir dans Ermewa, un leader français et européen idéalement positionné pour tirer profit de certaines tendances comme le développement du fret ferroviaire et la décarbonisation du transport de marchandises, qui sont particulièrement en ligne avec nos objectifs de réduction de l’intensité carbone de notre portefeuille. L’expérience combinée de la CDPQ et de DWS dans le secteur ferroviaire et notre volonté d’investir sur le long terme permettraient à Ermewa et à ses équipes de grande qualité de jouer un rôle encore plus important dans son industrie, en Europe et dans le monde. »

Hamish Mackenzie, chef des Infrastructures chez DWS, a indiqué : « Nous sommes très heureux et fiers de pouvoir accompagner Ermewa dans une nouvelle phase de son développement et de nous engager aux côtés de cet acteur incontournable du fret ferroviaire pour renforcer sa compétitivité et son rayonnement. Ermewa dispose de nombreux atouts pour devenir un leader européen et mondial qui sera à même de répondre aux attentes de ses clients et partenaires, au premier rang desquels SNCF, mais aussi d’être un leader pour rendre le transport de marchandises plus vertueux. Nous croyons fortement dans la vision stratégique d’Ermewa et serions avec la CDPQ des partenaires actifs de son développement. »

David Zindo-Imbault, Président d’Ermewa Holding, a déclaré : « Je suis particulièrement fier d’ouvrir un nouveau chapitre de l’histoire du groupe Ermewa avec la CDPQ et DWS. Le groupe Ermewa a pour ambition de fournir des matériels sûrs, performants et innovants à ses clients, et de contribuer à décarboner les flux de transport. La capacité d’investissement et l’implication sur le long terme de la CDPQ et de DWS conforteraient cette ambition et nous permettraient d’envisager une croissance forte pour les années à venir. »

À PROPOS DU GROUPE SNCF

SNCF est l’un des premiers groupes mondiaux de transport de voyageurs et de logistique de marchandises avec en son sein la gestion du réseau ferroviaire français, réalisant 30 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2020 dont un tiers à l’international. Présent dans 120 pays, le Groupe emploie 272 000 collaborateurs, dont 210 000 en France et plus de la moitié au service de son cœur de métier ferroviaire. Le nouveau Groupe public, né au 1er janvier 2020, est piloté par la société mère SNCF, qui détient cinq sociétés : SNCF Réseau (gestion, exploitation et maintenance du réseau ferroviaire français, ingénierie ferroviaire) et sa filiale SNCF Gares & Connexions (conception, exploitation et commercialisation des gares), SNCF Voyageurs (Transilien, TER et Intercités, TGV InOUI, OUIGO, Eurostar, Thalys, Alleo, Lyria et la distribution avec OUI.sncf), Keolis (opérateur de transports publics urbains, périurbains et régionaux en France et dans le monde), SNCF Fret (transport ferroviaire de marchandises) et Geodis (solutions logistiques et transport de marchandises). Aux côtés de ses clients (voyageurs, collectivités, chargeurs ainsi que des entreprises ferroviaires concernant SNCF Réseau) au cœur des territoires, le Groupe s’appuie sur ses expertises dans toutes les composantes du ferroviaire, et plus globalement dans l’ensemble des services de transport, pour répondre de manière simple, fluide et durable à tous leurs besoins de mobilité.

Pour en savoir plus, sncf.com

À PROPOS DE LA CDPQ

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d’investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d’assurance publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2020, l’actif net de la CDPQ totalisait 365,5 G$ CA. Pour obtenir plus de renseignements, visitez cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

À PROPOS DE DWS

Avec 793 milliards d’euros d’actifs sous gestion (au 31 Décembre 2020), DWS Group (DWS) est l’un des principaux gérants d’actifs mondiaux. S’appuyant sur plus de 60 ans d’expérience et une réputation d’excellence en Allemagne et en Europe, DWS est reconnu par les investisseurs à travers le monde comme un partenaire de confiance offrant des solutions d’investissement intégrées, stables et innovantes au sein d’une gamme complète.

Nous proposons aux investisseurs privés et institutionnels des solutions d’investissement sur l’ensemble des classes d’actifs, alignées sur les tendances de marché. Notre expertise diversifiée dans les gestions Active, Passive et Alternative – ainsi que notre engagement Environnemental, Social et en matière de Gouvernance – sont complémentaires pour la création de solutions sur mesure destinées à nos investisseurs. Notre expertise ainsi que le savoir-faire de nos économistes, analystes et professionnels de l’investissement sont réunis au sein d’un CIO View global, qui guide notre approche d’investissement stratégique.

DWS souhaite innover et façonner l’avenir de l’investissement : avec environ 3.500 employés à travers le monde, nous sommes un groupe local avec une dimension mondiale. Nous sommes des investisseurs - chargés de construire les meilleures fondations pour l'avenir de nos clients.