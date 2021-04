Hiab, part of Cargotec, and FSP Finnish Steel Painting Ltd have reached an agreement about the surface treatment operations in Hiab’s Stargard multi-assembly unit in Poland. (Photo: Business Wire)

VANTAA, Finland--(BUSINESS WIRE)--Hiab, onderdeel van Cargotec, en FSP Finnish Steel Painting Ltd hebben een overeenkomst bereikt over de oppervlaktebehandelingsactiviteiten in Hiabs Stargard multi-assemblage-eenheid in Polen vanaf april 2021. Na het partnerschap zal FSP voorzien in Hiab Polen de diensten voor oppervlaktebehandeling en de expertise in ontwikkelingstechnieken.

De oppervlaktebehandeling in de Stargard multi-assemblage-eenheid van Hiab en de bijbehorende professionals zullen onder hun huidige arbeidsvoorwaarden worden overgedragen aan FSP. Het doel van de overeenkomst is om de samenwerking tussen Hiab en FSP te intensiveren, zodat de partijen zich kunnen concentreren op hun eigen kerncompetenties en de bedrijfsontwikkeling kunnen verbeteren.

