Hiab et FSP concluent un accord relatif à un transfert des opérations de traitement de surface en Pologne

Hiab, part of Cargotec, and FSP Finnish Steel Painting Ltd have reached an agreement about the surface treatment operations in Hiab’s Stargard multi-assembly unit in Poland. (Photo: Business Wire)

VANTAA, Finlande--(BUSINESS WIRE)--Hiab, qui fait partie de Cargotec, et FSP Finnish Steel Painting Ltd, ont conclu un accord relatif aux opérations de traitement de surface au sein de l'unité multi-assemblage de Hiab à Stargard en Pologne qui s'appliquera à partir du mois d’avril 2021. Suite au partenariat, FSP fournira à Hiab Pologne ses services en matière de traitement de surface et apportera son expertise relative aux techniques de développement.

L’opération de traitement de surface au sein de l’unité multi-assemblage de Hiab à Stargard ainsi que les experts qui lui sont associés seront transférés chez FSP, ces derniers conserveront leurs conditions de travail actuelles. L'objectif de l'accord est d’accroître la coopération entre Hiab et FSP afin que les parties puissent à la fois mettre l’accent sur leurs propres compétences clés et optimiser le développement commercial.

Depuis plusieurs années, FSP est responsable du traitement de surface des équipements MULTILIFT de Hiab en Finlande. Notre collaboration avec Hiab est plus étroite que jamais et nous avons développé des investissements communs. FSP aspire à une croissance internationale. « Par conséquent, ce renforcement de notre collaboration avec Hiab était prévisible », a déclaré Jarno Huttunen, PDG de FSP.

Ce nouveau partenariat permet à Hiab de poursuivre avec les processus et la technologie d’avant-garde souhaités. Les installations sont équipées d'une ligne de revêtement moderne et de pointe pour le traitement anti-corrosion qui englobe une option pour le traitement e-coat. Nous employons désormais plus d'une centaine d’experts sur le site de Pologne. Ces facteurs nous garantissent davantage de perspectives tout en renforçant notre résilience. Cela valorise bien entendu le niveau de service de FSP en Pologne, a poursuivi Huttunen. L'unité multi-assemblage se situe dans la ville de Stargard, en Pologne.

Le prolongement de la coopération entre les deux géants procure un avantage compétitif quant à la qualité du traitement de surface et au leadership technologique.

Hiab fait partie de Cargotec Corporation. Cargotec permet un flux de fret plus intelligent pour une gestion optimisée au quotidien grâce à ses solutions et services de pointe en matière de manutention de fret. Hiab est le numéro un mondial des équipements de manutention de charges sur route, de services intelligents et de solutions intelligentes et connectées.

FSP est le partenaire commercial de Hiab depuis plusieurs années. En tant que partenaire de Hiab expert en traitement de surface, le rôle de FSP est de créer de la valeur ajoutée. Nous sommes convaincus que FSP continue de répondre à nos exigences en termes de précision et de qualité de livraison, a déclaré Barry McGrane, vice-président principal branche LM Loader Cranes chez Hiab.

« Ensemble, nous poursuivrons le développement de notre avantage concurrentiel dans les domaines de la qualité et du leadership technologique. Notre objectif est d'optimiser l'efficacité, l'innovation, la fiabilité des opérations de traitement de surface à court et à long terme et nous anticipons avec intérêt le renforcement du partenariat entre les deux entreprises », poursuit Barry McGrane.

Cargotec Hiab

Hiab est le numéro un mondial des équipements de manutention de charges sur route, de services intelligents et de solutions intelligentes et connectées. Le matériel de manutention haut de gamme Hiab comprend les grues de chargement HIAB, EFFER et ARGOS, les grues forestières et de recyclage LOGLIFT et JONSERED, les chariots élévateurs embarqués MOFFETT et PRINCETON, les chargeurs à benne et appareils à bras MULTILIFT et les hayons élévateurs sous les marques ZEPRO, DEL et WALTCO. Pionnier de l'industrie s’appuyant avec fierté sur 75 ans d’expérience, Hiab s'engage à être le partenaire et le fournisseur de solutions privilégié de ses clients et à façonner l’avenir de la manutention intelligente des charges. www.hiab.com. Hiab est une société de Cargotec Corporation. www.cargotec.com

FSP Finnish Steel Painting Oy

FSP Finnish Steel Painting Oy est l'une des plus grandes entreprises de traitement de surface en Europe. L'entreprise emploie plus de 300 experts et réalise un chiffre d'affaires d'environ 26 millions d'euros.

Nous proposons un traitement de surface industriel ainsi que les services d’ingénierie et à valeur ajoutée associés. Notre service couvre le processus de traitement de surface tout au long du cycle de vie du produit, de la détermination des conditions de fonctionnement au traitement de surface, en passant par les inspections et la maintenance post-garantie.

www.fspcorp.com

