SHINE與Phoenix合併，專注於推進核融合技術

威斯康辛州簡斯維爾和菲奇堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--SHINE Medical Technologies LLC和Phoenix LLC今天宣佈，雙方已完成合併，Phoenix成為SHINE的全資子公司。

SHINE是下一代核子技術公司，致力於釋放核融合技術的力量，造福地球和人類。公司的目標是從醫用同位素的商業化開始，推進融合技術，最終履行清潔核融合能源的長期承諾。Phoenix能夠設計和製造強大的世界級穩態融合中子產生器，用於先進工業影像和其他應用，以改善航太、國防、醫療和能源部門的安全和品質。

合併後的公司代表兩家公司的共同創辦人Greg Piefer提出的從融合中生產清潔能源的長期願景中的前兩個階段（參見下文「SHINE有關清潔能源生產的四階段方法」）。在SHINE設定的路徑中，每個階段的目標都在於建立額外的容量和新能力，隨著融合技術向清潔融合能源生產的發展過程，而加深對融合技術的科學理解。四階段中的每一步驟都可望進一步證明該技術的穩健性，為下一階段的持續創新奠定基礎，並為公司、客戶和股東創造價值。

SHINE執行長Greg Piefer表示：「在過去的11年中，SHINE和Phoenix擁有共同的長期願景並密切合作，但是以獨立公司型態運作始終效率不高。雙方的合併將使我們能夠協調利益和結合互補的核心競爭力，以加快推進核融合技術。透過四階段方法，我們正在審慎地推進公司的發展目標，即最終能夠為數十億人提供具有成本效益的清潔核融合能源，同時在此過程中還能夠為重要的近期市場需求提供服務，如先進的工業影像和醫用同位素。」如欲觀看Greg Piefer的其他評論短片，請點選此處（媒體用廣播級短片，時長46秒）。

Phoenix將其核融合技術應用於先進的工業影像等用途，在商業化和創收方面均創下優異的過往記錄，該技術可以為現代材料提供非常詳細的影像，以因應航太、國防、能源等產業的品質保證和安全性需求。這些應用是四階段方法論中第一階段所涵蓋的內容。

該方法的第二階段涉及的核融合應用將取代生產醫用同位素的現有核反應爐，這些醫用同位素用於診斷影像，可拯救大量病患的生命，如鉬-99 (Mo-99)，以及有可能用於癌症治療的鑥-177 (Lu-177)等。SHINE於本月啟動了第二階段的商業化，開始生產Lu-177。預計到2022年，SHINE將開始每年在其位於威斯康辛州簡斯維爾的核融合生產工廠中生產高達2,000萬劑量的Mo-99。該工廠可望成為全球產能首屈一指的醫用同位素生產廠。

SHINE旗下Phoenix事業部總經理Evan Sengbusch表示：「此次合併是我們與SHINE現有牢固合作夥伴關係的自然演進，源於雙方的共同起源和共同使命。Phoenix擁有在多個要求嚴苛的市場領域成功部署我們的核（爐）心中子生成技術的傲人記錄，為關鍵技術提供重要的商業驗證並降低其風險，這些技術是實施第二階段規劃的基礎。我們很高興能與SHINE合作，利用雙方互補的核技術能力來推進清潔融合能源生產。」如欲觀看Evan Sengbusch的其他評論短片，請點選此處（媒體用廣播級短片，時長1分24秒）。

Phoenix由Piefer於2005年創立，致力於開發透過融合產生中子的獨特技術並進行商業化。2010年，Piefer將SHINE從Phoenix剝離出來，透過四階段方法將上述技術應用於醫用同位素生產和其他應用領域。

Evercore Group L.L.C.擔任SHINE的獨家財務顧問。Foley & Lardner擔任SHINE的首席法律顧問。SVB Leerink擔任Phoenix的獨家財務顧問。Godfrey & Kahn S.C.擔任Phoenix的首席法律顧問。

SHINE有關清潔能源生產的四階段方法

第一階段： 先進工業影像 ——把中子用於細節影像，以改善航太、國防、能源和其他工業產品的品質和安全。

——把中子用於細節影像，以改善航太、國防、能源和其他工業產品的品質和安全。 第二階段： 醫用同位素（小規模蛻變） ——利用融合技術生產醫用同位素，診斷和治療心臟病、癌症和各種疾病

——利用融合技術生產醫用同位素，診斷和治療心臟病、癌症和各種疾病 第三階段： 核廢料回收（大規模蛻變） ——擴大第二階段的處理過程和核融合規模，以回收核廢料

——擴大第二階段的處理過程和核融合規模，以回收核廢料 第四階段：核融合能源——將核融合確立為技術上和商業上可行的全球能源來源

關於SHINE Medical Technologies

SHINE是一家核子技術公司，致力於改善人類生活和地球環境。公司最初專注於將其核融合技術應用於先進工業影像以及診斷和治療用同位素的生產上。這些同位素包括用於診斷心臟病、癌症和其他疾病的診斷性同位素鉬-99，以及可望顯著改善某些癌症病患治療結果的治療性同位素鑥-177。SHINE的長期策略是追求廣泛和有效應用融合技術的願景，以解決人類面臨的一些重大問題，包括核廢料回收和清潔融合能源的生產，以及先進的工業影像和醫用同位素。如欲瞭解有關SHINE的更多資訊，請瀏覽我們的網站：www.shinemed.com。

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