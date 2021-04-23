SHINE与Phoenix合并，专注推进核聚变技术

威斯康星州简斯维尔和菲奇堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--SHINE Medical Technologies LLC和Phoenix LLC今天宣布，双方已完成合并，Phoenix在合并后已成为SHINE全资子公司。

SHINE是一家下一代核技术公司，致力于释放核聚变技术的力量，造福地球和人类。公司的目标是从医用同位素的商业化开始，推进聚变技术，最终实现清洁核聚变能源的长期承诺。Phoenix能够设计和制造强大的世界级稳态聚变中子发生器，用于先进工业成像和其他应用，以提高航空航天、国防、医疗和能源部门的安全和质量。

合并后的公司代表两家公司的共同创始人Greg Piefer提出的从聚变中生产清洁能源的长期愿景的前两个阶段（参见下文“SHINE有关清洁能源生产的四阶段方法”）。在SHINE设定的路径中，每个阶段的目标都旨在构建额外容量和新能力，随着聚变技术向清洁聚变能源生产的发展过程而加深对聚变技术的科学理解。四阶段中的每一步都有望进一步证明该技术的稳健性，为下一阶段的持续创新奠定基础，并为公司、公司客户和股东创造价值。

SHINE首席执行官Greg Piefer表示：“在过去的11年中，SHINE和Phoenix有着共同的长期愿景，并进行了密切合作，但是作为独立公司运营始终效率不高。双方的合并将使我们能够通过利益协调和互补的核心竞争力来更快地推进核聚变技术。通过采用四阶段方法，我们正在审慎地推进公司的发展目标，即最终能够为数十亿人提供具有成本效益的清洁核聚变能源，同时在此过程中还能够满足重要的近期市场需求，如先进的工业成像和医用同位素。”如需观看Greg Piefer的其他评论视频，请点击此处（媒体用广播级视频，时长46秒）。

Phoenix通过将其基于核聚变的技术应用于先进的工业成像等应用，在商业化和创收方面均取得了优异的往绩，该技术可以对现代材料进行非常详细的成像，可满足航空航天、国防、能源等行业的质量保证和安全需求。这些应用是四阶段方法论中第一阶段所涵盖的内容。

该方法的第二阶段涉及的核聚变应用将取代生产医用同位素的现有核反应堆，这些医用同位素用于诊断成像，可拯救大量患者生命，如钼-99 (Mo-99)，以及有可能用于癌症治疗的镥-177 (Lu-177)等。SHINE于本月启动了第二阶段的商业化，开始生产Lu-177。预计到2022年，SHINE将开始每年在其位于威斯康星州简斯维尔的核聚变生产工厂中生产高达2,000万剂量的Mo-99。该工厂有望成为全球产能首屈一指的医用同位素生产厂。

SHINE旗下Phoenix事业部总经理Evan Sengbusch表示：“此次合并是我们与SHINE现有牢固合作伙伴关系的自然演进，源于双方的共同起源和共同使命。Phoenix拥有在多个要求严苛的市场领域成功部署我们的堆芯中子生成技术的骄人往绩，为关键技术提供重要的商业验证并降低其风险，这些技术是实施第二阶段规划的基础。我们很高兴能与SHINE合作，利用双方互补的核技术能力来推进清洁聚变能源生产。”如需观看Evan Sengbusch的其他评论视频，请点击此处（媒体用广播级视频，时长1分24秒）。

Phoenix由Piefer创立于2005年，致力于开发和商业化通过聚变产生中子的独特技术。2010年，Piefer将SHINE从Phoenix剥离出来，旨在通过四阶段方法将上述技术应用于医用同位素生产和其他应用领域。

Evercore Group L.L.C.担任SHINE的独家财务顾问。Foley & Lardner担任SHINE的首席法律顾问。SVB Leerink担任Phoenix的独家财务顾问。Godfrey & Kahn S.C.担任Phoenix的首席法律顾问。

SHINE有关清洁能源生产的四阶段方法

第一阶段： 先进工业成像 ——利用中子进行细节成像，以提高航空航天、国防、能源和其他行业产品的质量和安全。

——利用中子进行细节成像，以提高航空航天、国防、能源和其他行业产品的质量和安全。 第二阶段： 医用同位素（小规模嬗变） ——利用聚变技术生产医用同位素，诊断和治疗心脏病、癌症和各种疾病

——利用聚变技术生产医用同位素，诊断和治疗心脏病、癌症和各种疾病 第三阶段： 核废料回收（大规模嬗变） ——扩大第二阶段的处理过程和核聚变规模，以回收核废料

——扩大第二阶段的处理过程和核聚变规模，以回收核废料 第四阶段：核聚变能源——将核聚变确立为技术上和商业上可行的全球能源来源

关于SHINE Medical Technologies

SHINE是一家核技术公司，致力于改善人类生活和地球环境。公司最初将其基于核聚变的技术重点应用于先进工业成像以及诊断和治疗用同位素的生产上。这些同位素包括用于诊断心脏病、癌症和其他疾病的诊断性同位素钼-99，以及有望显著改善某些癌症患者转归的治疗性同位素镥-177。SHINE制定了长期战略，通过追求人类对聚变技术的广泛和有效应用的愿景，来解决人类面临的一些重大问题，包括核废料回收和清洁聚变能源的生产，以及先进的工业成像和医用同位素。如需了解有关SHINE的更多信息，请访问我们的网站：www.shinemed.com。

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