科技創新研究所安全系統研究中心與世界知名大學合作進行突破性專案

阿聯阿布達比--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--阿布達比先進科技研究委員會(ATRC)旗下的應用研究重要機構科技創新研究所(Technology Innovation Institute, TII)今天宣佈，其安全系統研究中心(SSRC)已經與哈利法大學、喬治亞理工學院、坦佩雷大學和瑞士南方應用科技大學(SUPSI)建立合作夥伴關係。安全系統研究中心最近還宣佈與普渡大學建立合作夥伴關係。

此次公佈的這些合作是科技創新研究所自2020年8月先進科技研究委員會召開第一次委員會議以來公佈的一系列合作事宜中的最新合作。安全系統研究中心是科技創新研究院最初設立的七個專門研究中心之一。這些策略性合作夥伴關係將推動安全系統領域及其子學科在關鍵專案上的突破。

與阿拉伯聯合大公國著名學府哈利法大學的合作涵蓋四個主要專案，其中第一個專案將探索在安卓智慧型手機上使用機器學習進行滲漏偵測的機會。第二個專案包括為電力受限的無線網狀網路開發安全通訊的解決方案，而第三個專案則研究無人機通訊的實體無線安全性和路由式通訊協定。最後一個專案著眼於各種無人駕駛飛行器(UAV)-地面無線網路的實體層安全性，該專案旨在評估這些網路的漏洞，並提出有效的解決方案來消減系統弱點。

與美國喬治亞理工學院的合作專案包括設計用於建構抗攻擊軟體的理論，讓軟體能夠解決網宇實體和自主系統(CPAS)中的即時限制。研究團隊將展示提高CPAS軟體和平臺安全性的技術，並以無人機為關注重點。與芬蘭坦佩雷大學的合作包括一項與關鍵基礎設施安全性有關的專案。該專案將探索各種方法來降低攻擊者在關鍵基礎設施中滲透、竊取和操縱資料的能力。這項研究在無人機部署、緊急應變服務、隨選基礎設施和智慧城市資料處理等領域有突出的應用案例。

與瑞士南方應用科技大學的合作將探索利用人工智慧的奈米無人機安全自主導航，並以安全性、自主性和適應性為關注重點。該團隊的目標是利用機器學習、深度學習和先進的人工智慧技術，在資源（即運算、記憶體、電力和有效載荷）受限的網宇實體系統(CPS)中提供安全通訊和運算。

安全系統研究中心負責安全自主運算工作的首席研究員Shreekant (Ticky) Thakkar博士在談到此次宣佈的合作夥伴關係時表示：「如今，我們的世界更加互聯互通，也更容易受到網路攻擊。智慧城市、運輸和其他關鍵的基礎設施都需要最高水準的防禦措施來抵禦這些攻擊。我們與全球知名機構結成的夥伴關係和共同進行的關鍵專案，無疑將在安全且具有韌性的自主系統解決方案方面取得深遠的進展，這些解決方案包括平臺、系統軟體、通訊、應用和資料完整性。」

2021年3月，科技創新研究所宣佈，安全系統研究中心與世界知名的美國公立研究型大學普渡大學合作，共同展開為期三年的精密網路安全專案，以確保無人駕駛飛行器能夠安全、高效地用於城市運行。

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*來源：AETOSWire

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