技术创新研究所安全系统研究中心与世界知名大学合作开展突破性项目

阿联酋阿布扎比--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--阿布扎比先进技术研究委员会(ATRC)旗下的应用研究重要机构技术创新研究所(Technology Innovation Institute, TII)今天宣布，其安全系统研究中心(SSRC)已经与哈利法大学、佐治亚理工学院、坦佩雷大学和瑞士南方应用科技大学(SUPSI)建立合作伙伴关系。安全系统研究中心最近还宣布与普渡大学建立了合作伙伴关系。

此次公布的这些合作是技术创新研究所自2020年8月先进技术研究委员会召开第一次委员会议以来公布的一系列合作事宜中的最新合作。安全系统研究中心是技术创新研究院最初设立的七个专门研究中心之一。这些战略合作伙伴关系将推动安全系统领域及其子学科在关键项目上的突破。

与阿联酋著名学府哈利法大学的合作涵盖四个主要项目，其中第一个项目将探索在安卓智能手机上使用机器学习进行渗漏检测的机会。第二个项目包括为电力受限的无线网格网络开发安全通信的解决方案，而第三个项目则研究无人机通信的物理无线安全和路由协议。最后一个项目着眼于各种无人驾驶飞行器(UAV)-地面无线网络的物理层安全，该项目旨在评估这些网络的漏洞，并提出有效的解决方案来消减系统弱点。

与美国佐治亚理工学院的合作项目包括设计一种用于构建抗攻击软件的理论，让软件能够解决信息物理和自主系统(CPAS)中的实时限制。研究团队将展示提高CPAS软件和平台安全性的技术，并以无人机为关注重点。与芬兰坦佩雷大学的合作包括一个与关键基础设施安全有关的项目。该项目将探索各种方法来降低攻击者在关键基础设施中渗透、窃取和操纵数据的能力。这项研究在无人机部署、应急服务、按需基础设施和智慧城市数据处理等领域有着突出的应用案例。

与瑞士南方应用科技大学的合作将探索基于人工智能的纳米无人机安全自主导航，并以安全性、自主性和适应性为关注重点。该团队旨在通过利用机器学习、深度学习和先进的人工智能技术，在资源（即计算、内存、电力和有效载荷）受限的信息物理系统(CPS)中实现安全通信和计算。

安全系统研究中心负责安全自主计算工作的首席研究员Shreekant (Ticky) Thakkar博士在谈到合作伙伴关系公告时表示：“如今，我们的世界联系更加密切，也更容易受到网络攻击。智慧城市、交通和其他关键的基础设施都需要最高水平的防御措施来抵御这些攻击。我们与全球知名机构结成的伙伴关系和合作开展的关键项目无疑将在安全且具有恢复力的自主系统解决方案方面取得深远的进展，这些解决方案包括平台、系统软件、通信、应用和数据完整性。”

2021年3月，技术创新研究所宣布，安全系统研究中心与世界知名的美国公立研究型大学普渡大学合作，共同开展为期三年的精密网络安全项目，以确保无人驾驶飞行器能够安全、高效地用于城市运行。

欲了解有关技术创新研究所(TII)的更多信息，请访问www.tii.ae

*来源：AETOSWire

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