WALTHAM, Mass.--(BUSINESS WIRE)--PerkinElmer, Inc., un leader globale impegnato a innovare per un mondo più sano, oggi ha annunciato di essere un fornitore e co-sviluppatore di test, soluzioni strumentali e competenze per il PROXIDRUGS Consortium, che si sta concentrando sulla ricerca su farmaci di prossimità o PROTAC (PROteolysis Targeting Chimeras). I PROTAC sono una nuova classe di farmaci che approfittano del sistema di riciclaggio cellulare delle proteine proprio del corpo per combattere le malattie, attingendo all'80% delle proteine associate a patologie attualmente non oggetto di bersaglio delle terapie disponibili oggi.

