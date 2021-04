Bluebird Partners, en coopération avec Autofleet et ABeam, se propose d’optimiser et de mettre à l’échelle l’un des parcs de taxis les plus importants d’Asie

Bluebird partners with Autofleet and ABeam to optimize and scale one of Asia’s largest taxi fleets. (Graphic: Business Wire)

SINGAPOUR--(BUSINESS WIRE)--Bluebird Group (Bluebird), (Bluebird), exploitant leader de taxis en Indonésie, a entrepris des négociations avec Autofleet et ABeam Consulting concernant un projet visant à soutenir son parc national de plus de 23 000 véhicules en utilisant la plateforme de type véhicule en tant que service d’Autofleet. Bluebird et Autofleet ont conclu un accord commercial qui devrait être déployé pour les véhicules qui opèrent à Jakarta et dans les alentours dès le 2e trimestre (T2) 2021.

Tirant parti de la plateforme Autofleet, Bluebird pourra optimiser l'affectation et la mise en correspondance de ses véhicules, et prévoir les chauffeurs requis selon les prévisions en matière de demande, pour limiter les courses dans un véhicule vide, renforcer l’efficacité de l’allocation, permettre une plus grande disponibilité dans les zones traditionnellement mal desservies, réduire les temps d’attente des clients, et améliorer l’expérience globale du client. Autofleet est en train d’acquérir les données des courses par le biais de l’application numérique de l’exploitant et la pratique traditionnelle qui consiste à héler un taxi dans la rue. Ces informations sont combinées avec des données sur le trafic en temps réel, les prévisions météorologiques, les évènements locaux et autres sources de données pour mieux prévoir la demande.

« La demande de services de mobilité a évolué, et elle lance des défis qui peuvent uniquement être résolus en combinant la technologie de l’intelligence artificielle (IA) et des opérations d’une excellence inégalée. Bluebird s’intéresse et s’engage à fournir une telle solution innovation centrée sur le client par le biais d’une coopération durable avec ses partenaires stratégiques, Autofleet et ABeam Consulting », a déclaré Paul Soegianto, directeur de la Stratégie chez PT Blue Bird Tbk.

Opérant depuis près de 50 ans, Bluebird sert des millions de passagers chaque mois. Son parc de véhicules comprend des taxis ordinaires (Bluebird et Pusaka), des taxis de luxe (Silverbird), des limousines et des locations de voiture (Goldenbird), des bus affrétés (Bigbird) et une logistique (Birdkirim), entre autres services. La plateforme d’Autofleet sera intégrée dans l’infrastructure de dispatch actuelle, soutenant les services de Bluebird, Silverbird et Birdkirim au cours de la première phase. À long terme, la collaboration informera les activités étendues de Bluebird en matière de logistique et de services de livraison, et permettra d’explorer une nouvelle infrastructure de mobilité incluant le chargement des véhicules électriques (VE).

« Nous sommes ravis de travailler en partenariat avec Bluebird, qui est déjà un leader dans le domaine des services de mobilité en Asie du Sud-Est, et d’appliquer la plateforme d’Autofleet pour alimenter les opérations actuelles et préparer l’entreprise dans le cadre de sa stratégie et de sa croissance futures », a fait savoir Kobi Eisenberg, PDG d’Autofleet. « Le déploiement de la plateforme d’Autofleet permettra à Bluebird de conserver sa position d’avant-gardiste de l’industrie de la mobilité, en proposant une expérience client remarquable, dans un marché extrêmement compétitif. »

« ABeam Consulting se réjouit de soutenir et d’élargir les services innovants de Bluebird par le biais de l’IA et de l’apprentissage automatique pour accroître l’efficacité opérationnelle », a précisé Tatsuya Kamoi, PDG d’ABeam Consulting. « Grâce à notre expertise pointue en mobilité en tant que service, nous apporterons notre soutien aux opérations de Bluebird et appliqueront les meilleures pratiques de l’industrie pour demeurer compétitifs parmi les principales entreprises de covoiturage. »

En septembre 2020, Autofleet et ABeam Consulting ont conclu un partenariat pour offrir une solution complète qui appuie les projets de mobilité en tant que service (Mobility as a Service, MaaS) de bout en bout, de l’étape de l’offre de services à la mise en œuvre du système. Dans la foulée de projets réalisés au Japon et au Cambodge, Bluebird a été sélectionnée au terme d’un processus d’appel d’offres qui a duré un an, et cette sélection représente la plus grande opportunité de gestion de parc commercial générée par le partenariat à ce jour.

À propos d’Autofleet

Autofleet propose la principale plateforme de type Vehicle-as-a-Service destinée aux parcs de véhicules. Elle permet d'optimiser les opérations existantes et de lancer de nouveaux modèles commerciaux à partir de véhicules existants. La plateforme s'appuie sur des algorithmes avancés en matière d'apprentissage automatique, qui permettent de prévoir la demande, d'optimiser l'affectation et la mise en correspondance de véhicules, d'automatiser la gestion des arrêts en station-service, le chargement/déchargement des véhicules, et bien plus encore. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site https://www.autofleet.io/.

À propos d’ABeam Consulting

ABeam Consulting Ltd., dont le siège social est situé à Tokyo et comptant un effectif de 6 600 personnes, se tient au service de plus de 1 100 clients à travers l’Asie, aux Amériques et en Europe, par le biais de 28 bureaux ouverts depuis 1981. La société fournit des services de conseil à diverses industries, en faisant bénéficier celles-ci de son expertise pointue dans le domaine des services de transformation numérique qui créent un avantage stratégique, améliorent les processus d’entreprise, exploitent l’innovation technologique et renforcent la performance organisationnelle.

Veuillez nous contacter et visiter notre site https://www.abeam.com/jp/en pour en savoir plus.

À propos de Bluebird

Créée en 2001, PT Blue Bird Tbk (BIRD), est une entreprise de transport public qui assure le transport de passagers et fournit d’autres services de transport terrestre. Les 15 filiales de PT Blue Bird Tbk sont situées dans 18 grandes villes du pays, à savoir Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Cilegon, Medan, Manado, Bandung, Palembang, Balikpapan, Padang, Pangkalpinang, Batam, Bali, Lombok, Semarang, Surabaya, Pekanbaru, Makassar, Solo et Yogyakarta.

Bluebird a pris l’engagement de toujours fournir un transport sûr, fiable et confortable, d’un accès facile pour ses clients. Le réseau étendu de l’entreprise couvre plus de 600 stations de taxi exclusives situés dans les galeries marchandes, les centres commerciaux, et autres lieux stratégiques. Au service de millions de passagers chaque mois.

Depuis son admission à la Bourse d’Indonésie en 2014, PT Blue Bird Tbk a acquis le statut de partenaire de transport fiable et digne de confiance.

