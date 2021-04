Bluebird si allea con Autofleet e ABeam per l'ottimizzazione e la scalabilità di una delle più vaste flotte asiatiche di taxi

Bluebird partners with Autofleet and ABeam to optimize and scale one of Asia’s largest taxi fleets. (Graphic: Business Wire)

SINGAPORE--(BUSINESS WIRE)--Bluebird Group (Bluebird), importante operatore di taxi indonesiano, ha avviato con Autofleet e ABeam Consulting un progetto a supporto della sua flotta nazionale di oltre 23.000 veicoli basato sulla piattaforma di tipo 'Veicolo come servizio' di Autofleet. Bluebird e Autofleet hanno sottoscritto un accordo commerciale per la gestione dei veicoli a Giacarta e nell'area limitrofa, il cui avvio è previsto già fin dal secondo trimestre 2021.

Grazie alla piattaforma Autofleet, Bluebird potrà ottimizzare il posizionamento dei veicoli della sua flotta, abbinare e programmare i turni dei tassisti in base alla previsione della domanda per ridurre le corse senza passeggeri, ottimizzare l'efficienza delle assegnazioni, ottenere una maggior disponibilità nelle aree tradizionalmente poco servite, ridurre i tempi di attesa e migliorare l'esperienza generale dei clienti. Autofleet sta acquisendo i dati dalle corse richieste sia tramite l'app digitale dell'operatore che tramite la tradizionale chiamata direttamente per strada. Questi input vengono combinati con dati in tempo reale su traffico, previsioni meteo, eventi locali e altri punti dati, per una maggiore accuratezza nella previsione della domanda.

" La domanda dei servizi per la mobilità è cambiata e presenta difficoltà risolvibili solo con la combinazione di tecnologia basata sull'IA e su attività d'eccellenza. Per Bluebird, fornire questa innovazione incentrata sui clienti tramite la cooperazione sostenibile con i nostri partner strategici, Autofleet e ABeam Consulting, rappresenta un valore e un impegno", ha commentato Paul Soegianto, Chief Strategy Officer di PT Blue Bird Tbk.

In attività da quasi 50 anni, ogni mese Bluebird serve milioni di passeggeri con una flotta formata da taxi standard (Bluebird e Pusaka), taxi executive (Silverbird), limousine e autonoleggi (Goldenbird), autobus turistici (Bigbird) e logistica (Birdkirim), oltre ad altre soluzioni. In una prima fase, la piattaforma targata Autofleet sarà integrata nell'attuale infrastruttura di gestione a supporto dei servizi Bluebird, Silverbird e Birdkirim; più a lungo termine, la collaborazione costituirà la base per ulteriori attività di Bluebird nell'ambito della logistica e della consegna, oltre che per la ricerca di nuove infrastrutture per la mobilità, come la ricarica dei veicoli elettrici (VE).

" Siamo entusiasti di collaborare con Bluebird, già un leader dei servizi per la mobilità nel sud-est asiatico, e utilizzare la piattaforma Autofleet sia come base delle operazioni correnti, sia per predisporre l'attività per la strategia e crescita future", è stato il commento di Kobi Eisenberg, CEO di Autofleet. " L'implementazione della piattaforma Autofleet consentirà a Bluebird di rimanere all'avanguardia del settore della mobilità e di offrire un'eccellente esperienza clienti in un mercato assai competitivo".

" ABeam Consulting è entusiasta di supportare ed espandere gli innovativi servizi di Bluebird grazie all'IA e all'apprendimento automatico, per aumentare l'efficienza operativa", ha dichiarato Tatsuya Kamoi, CEO di ABeam Consulting. " Grazie alla nostra approfondita esperienza nella 'Mobilità come servizio' supporteremo le attività di Bluebird e adotteremo le migliori pratiche del settore per restare competitivi rispetto alle principali aziende di ridesharing".

Nel mese di settembre 2020, Autofleet e ABeam Consulting hanno formato una partnership per offrire una soluzione completa in grado di supportare i progetti di 'Mobilità come servizio' (MaaS, Mobility as a Service) in modo completo, dalla fase di proposta all'implementazione del sistema. Dopo i progetti in Giappone e in Cambogia, l'impegno con Bluebird è il frutto di un processo di proposta competitivo, della durata di un anno, e attualmente rappresenta la maggiore opportunità di gestione della flotta commerciale generata a tutt'oggi da questa collaborazione.

Informazioni su Autofleet

Autofleet è il fornitore della piattaforma leader 'Veicolo come servizio' dedicata alle flotte che puntano a ottimizzare le attività esistenti e a lanciare senza problemi nuovi modelli di business a partire da asset già in essere. La piattaforma si basa su avanzati algoritmi di apprendimento automatico per la previsione della domanda, l'ottimizzazione di posizionamento e abbinamento, la gestione automatizzata dell'assistenza meccanica e dell'inclusione o eliminazione dalle flotte e altro ancora. Per ulteriori informazioni visitare il sito https://www.autofleet.io/.

Informazioni su ABeam Consulting

ABeam Consulting Ltd., con sede a Tokyo, con i suoi 6.600 collaboratori in 28 uffici, dal 1981 serve oltre 1.100 clienti in tutta l'Asia, le Americhe e l'Europa, proponendo consulenza in vari settori, forte della competenza nei servizi per la trasformazione digitale che generano vantaggi strategici, migliorano i processi aziendali, sfruttano l'innovazione tecnologica e ottimizzano le performance delle organizzazioni.

Per ulteriori informazioni contattare l'azienda e visitare il sito https://www.abeam.com/jp/en.

Informazioni su Bluebird

Nata nel 2001, PT Blue Bird Tbk (BIRD) è una società di trasporto pubblico per passeggeri che offre altri servizi di trasporto terrestre. Le 15 controllate di PT Blue Bird Tbk operano in 18 importanti città di tutto il paese, come Giacarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Cilegon, Medan, Manado, Bandung, Palembang, Balikpapan, Padang, Pangkalpinang, Batam, Bali, Lombok, Semarang, Surabaya, Pekanbaru, Makassar, Solo e Yogyakarta.

Bluebird si impegna a fornire trasporti sempre sicuri, affidabili e comodi, a cui i clienti possono accedere facilmente. La vasta rete di aziende copre più di 600 stazionamenti esclusivi di taxi presso centri commerciali, supermercati e altri luoghi strategici. L'azienda ogni mese serve milioni di passeggeri.

Da quando si è quotata alla Borsa indonesiana nel 2014, PT Blue Bird Tbk ha conquistato la fama di partner affidabile e di fiducia nel segmento dei trasporti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.