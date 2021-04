NielsenIQ e J.D. Power stringono un’alleanza strategica per fornire ricerche automotive senza pari nei principali mercati in crescita

SINGAPORE--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ, leader globale nelle misurazioni, e J.D. Power, leader mondiale nell'analisi dei dati e consumer intelligence, hanno annunciato oggi l'intenzione di creare un'alleanza strategica multinazionale per portare analisi approfondite dei dati relativi al settore automobilistico e alla customer experience nei principali mercati in crescita, quali India, Sud Est Asiatico e Medio Oriente.

Forte della presenza consolidata sul mercato di NielsenIQ e del vasto know-how di settore di J.D. Power, questa partnership permetterà di unire gli studi automobilistici di benchmarking di J.D. Power, punto di riferimento riconosciuto nel settore automotive, con le nuove piattaforme digitali e basate su tecnologia di NielsenIQ, e a servizi a valore aggiunto come il social listening.

L'unione tra NielsenIQ e J.D. Power consentirà ai clienti del settore automobilistico di ideare strategie per il futuro grazie a strumenti e informazioni basati sui dati. Proprio quando l’economia mondiale si sta lentamente riprendendo dopo la pandemia, prendere decisioni basate sui dati è più importante che mai. L'accesso a dati precisi, ad analisi e trend di comportamento dei consumatori aiuterà i decision maker a comprendere le esigenze e i bisogni dei consumatori, per produrre veicoli che rispondono alla effettiva domanda di mercato..

“In un mondo “agile” come quello di oggi, NielsenIQ mira a creare le migliori partnership che possano offrire ai clienti una value proposition senza precedenti, combinando l’unicità dei nostri servizi con l’eccellenza di partner esterni”, afferma Prasun Basu, Global Head, Strategic Alliances and New Verticals. “Siamo molto entusiasti della partnership tra NielsenIQ e J.D. Power, due leader globali eccellenti e affidabili, che offrirà ai clienti una combinazione straordinaria di consulenza e conoscenza del mercato con know-how del settore automobilistico tramite syndication".

"I dati, le analisi e gli studi di benchmarking di J.D. Power rappresentano il parametro di riferimento in gran parte del mondo, e questa alleanza consentirà agli OEM globali di utilizzare un'unica struttura di benchmarking e di applicarla a tutti i mercati in cui operano", ha dichiarato Doug Betts, Presidente globale automotive presso J.D. Power. "Questo permetterà più efficienza alla struttura e all’organizzazione, al fine di migliorare prodotti e servizi per i clienti. La presenza consolidata di NielsenIQ rende l'azienda la scelta ideale per portare questo servizio in questi mercati".

Il team Consumer Insights di NielsenIQ guidato da Joe Ellis, Global Head of the Automotive, Tech, Telco and Finance verticals, , gestirà le attività sul mercato, quali vendite, manutenzione, raccolta dati e controllo qualità. L'integrazione tra presenza locale, servizi impeccabili e solidi processi di NielsenIQ con l'approccio globale di J.D. Power per il benchmarking della qualità, dei servizi e delle vendite in ambito automotive fornirà ai clienti i dati e le informazioni necessari per prepararsi al futuro.

NIELSENIQ

NielsenIQ è un'azienda leader che fornisce una prospettiva obiettiva e completa del comportamento dei consumatori nel mondo. Supportata da piattaforme rivoluzionarie di dati relativi ai consumatori e forte di consolidate capacità di analisi, NielsenIQ consente alle principali aziende e ai rivenditori di prodotti al consumo del mondo di prendere decisioni audaci con sicurezza.

Grazie all'uso di insiemi di dati completi e alla misurazione equa di tutte le transazioni, NielsenIQ fornisce ai clienti una prospettiva sul futuro del comportamento dei consumatori per ottimizzare le prestazioni in tutte le piattaforme retail. La nostra filosofia aperta in relazione all'integrazione dei dati rende possibile la creazione degli insiemi di dati relativi ai consumatori di maggior peso al mondo. NielsenIQ fornisce un quadro completo della realtà.

NielsenIQ, società parte del portafoglio di aziende Advent International, opera in quasi 100 mercati, andando a raggiungere oltre il 90% della popolazione mondiale. Per maggiori informazioni visitare www.nielseniq.com

J.D. POWER

J.D. Power è leader mondiale in ambito di informazioni sui consumatori, servizi di consulenza, dati e analisi. Azienda pioniera nell'uso dei big data, dell'intelligenza artificiale (AI) e creazione di modelli con algoritmi per comprendere il comportamento dei consumatori, da oltre 50 anni J.D. Power mette a disposizione informazioni settoriali incisive relative alle interazioni della clientela con marchi e prodotti. Le maggiori aziende nei principali settori in tutto il mondo si affidano a J.D. Power per l'orientamento delle proprie strategie di relazionamento con la clientela.

J.D. Power ha sede a Troy, Michigan, e uffici in America settentrionale, Europa e Asia Pacifico. Per maggiori informazioni sulle offerte per aziende visitare JDPower.com/business.

