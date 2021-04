NielsenIQ i J.D. Power podpisują strategiczny sojusz mający na celu zapewnienie niespotykanych dotychczas badań motoryzacyjnych na głównych rynkach rozwijających się

SINGAPUR--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ, czołowy specjalista w dziedzinie pomiarów międzynarodowych, oraz J.D. Power, światowy lider w zakresie analizy danych i wywiadu konsumenckiego, poinformowały dziś o zamiarze nawiązania międzynarodowego sojuszu strategicznego, którego celem jest dostarczenie wzorcowych badań dotyczących wrażeń konsumentów w branży motoryzacyjnej oraz dogłębnej analizy danych z branży motoryzacyjnej na najważniejsze rozwijające się rynki, takie jak Indie, Azja Południowo-Wschodnia i Bliski Wschód.

Wykorzystując silną pozycję rynkową NielsenIQ oraz specjalistyczną wiedzę branżową J.D. Power, współpraca będzie obejmować referencyjne badania motoryzacyjne J.D. Power, uznawane za złoty standard w branży samochodowej, uzupełnione przez nowe platformy cyfrowe i technologiczne NielsenIQ oraz usługi o wartości dodanej, takie jak analiza zjawiska społecznego odbioru.

Współpraca NielsenIQ i J.D. Power pozwoli klientom z sektora motoryzacyjnego na strategiczne planowanie przyszłych działań w oparciu o narzędzia i spostrzeżenia oparte na danych. W miarę jak światowa gospodarka będzie wychodzić z kryzysu, podejmowanie decyzji na podstawie danych stanie się ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Dostęp do wiarygodnych informacji, analiz i trendów w zachowaniach konsumentów pozwoli decydentom zrozumieć ich potrzeby i oczekiwania, a także produkować pojazdy, na które zapotrzebowanie jest potwierdzone.

„W dzisiejszym dynamicznym świecie kluczową wizją NielsenIQ jest tworzenie najlepszych sojuszy, które oferują niezrównany stosunek wartości do ceny dla klientów poprzez połączenie naszych wyjątkowych ofert z najlepszymi, jakie świat zewnętrzny ma do zaoferowania” - oświadczył Prasun Basu, dyrektor globalny ds. sojuszy strategicznych i nowych pionów. - Z radością przyjmujemy fakt, że NielsenIQ i J.D. Power, dwaj najbardziej kompetentni w swojej klasie i wiarygodni światowi liderzy, zjednoczyli się, aby zaoferować tą wyjątkową fuzję doradztwa na rzecz klientów i zrozumienia rynku z doświadczeniem w sektorze motoryzacyjnym poprzez syndykalizację”.

„Dane, analizy i analizy porównawcze J.D. Power są standardem branżowym obowiązującym w dużej części świata, natomiast ten sojusz umożliwi globalnym producentom oryginalnego wyposażenia (OEM) korzystanie z jednej procedury analizy porównawczej i stosowanie jej na wszystkich rynkach, na których prowadzą działalność - powiedział Doug Betts, prezes działu światowego rynku motoryzacyjnego w J.D. Power. - Wpłynie to na efektywność struktury i organizacji w celu ulepszania produktów i usług dla ich klientów. Ugruntowana pozycja NielsenIQ sprawia, że jest to najlepszy możliwy partner w zespole do wprowadzenia tego typu usługi na te rynki”.

Zespół NielsenIQ Consumer Insights, kierowany przez Joe Ellisa, dyrektora odpowiedzialnego za pion motoryzacyjny, technologiczny, telekomunikacyjny i finansowy, będzie zarządzał działaniami na rynku, w tym sprzedażą, obsługą, gromadzeniem danych i kontrolą jakości. Zintegrowanie miejscowego zasięgu NielsenIQ, ponadprzeciętnego poziomu obsługi i solidnych procesów bezpośrednich z innowacyjnym, międzynarodowym podejściem J.D. Power do analizy porównawczej jakości, obsługi i sprzedaży w branży motoryzacyjnej dostarczy danych i wniosków, które umożliwią klientom zabezpieczenie się na przyszłość.

NIELSENIQ

NielsenIQ jest światowym liderem w dziedzinie dostarczania najbardziej kompletnego i bezstronnego wglądu w zachowania klientów. Działając w oparciu o przełomową platformę danych konsumenckich i czerpiąc z rozległych zdolności analitycznych, NielsenIQ umożliwia śmiałe i pewne podejmowanie decyzji przez czołowych światowych producentów towarów konsumpcyjnych i sprzedawców.

Korzystając z kompleksowych zbiorów danych i analizując w równym stopniu wszystkie transakcje, NielsenIQ zapewnia swoim klientom nastawiony na przyszłość wgląd w zachowania klientów, który pozwala optymalizować wydajność na wszystkich platformach detalicznych. Nasza otwarta filozofia integracji danych pozwala na tworzenie najbardziej znaczących zbiorów danych o konsumentach na całym świecie. NielsenIQ oferuje całą prawdę.

Jako spółka należąca do portfela Advent International, NielsenIQ działa na blisko 100 rynkach, obejmując swoim zasięgiem ponad 90% globalnej populacji. Więcej informacji na stronie: www.nielseniq.com.

J.D. POWER

J.D. Power to międzynarodowy ekspert w dziedzinie badań konsumenckich, usług doradczych oraz danych i analityki. Jako pionier w wykorzystaniu technologii big data, sztucznej inteligencji (AI) i modelowania algorytmicznego do zrozumienia zachowań konsumenckich, firma od ponad 50 lat dostarcza rzetelnych informacji na temat interakcji klientów z markami i produktami. Najważniejsze międzynarodowe podmioty z głównych sektorów przemysłu polegają na J.D. Power przy opracowywaniu swoich strategii zorientowanych na klienta.

J.D. Power posiada siedzibę główną w Troy w stanie Michigan oraz biura w Ameryce Północnej, Europie oraz w regionie Azji i Pacyfiku. Więcej informacji na temat oferty biznesowej firmy można znaleźć na stronie JDPower.com/business.

